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"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне - 30.04.2025, ПРАЙМ
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"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне
"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне
Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке, говорится в материале агентства РИА Новости. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T08:55+0300
2025-04-30T08:55+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, рост цен на золото достиг исторических максимумов, в частности, до 3,5 тысяч долларов за тройскую унцию, из-за геополитической напряженности и роста спроса на защитные активы.Эксперты утверждают, что долгосрочные прогнозы для золота остаются благоприятными, с ценой на уровне 3,7 тысячи долларов к концу 2025 года. Ожидается увеличение спроса со стороны центральных банков и увеличение роли металла как инструмента защиты от рисков."Смягчение риторики Трампа в отношении Пауэлла уже вызвало коррекцию, игнорировать риск дальнейшего падения цены нельзя. Потенциальным триггером может стать снижение политической напряженности или неожиданно жесткая риторика ФРС", — рассказал в беседе с изданием финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Тем не менее, существует риск резких откатов в цене, поэтому золото может быть опасным для краткосрочных инвестиций, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250430/zoloto-857154543.html
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россия
Экономика, РОССИЯ
08:55 30.04.2025
 
"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне

Экономист Антонов: на рынке золота увеличился риск коррекции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, рост цен на золото достиг исторических максимумов, в частности, до 3,5 тысяч долларов за тройскую унцию, из-за геополитической напряженности и роста спроса на защитные активы.
Эксперты утверждают, что долгосрочные прогнозы для золота остаются благоприятными, с ценой на уровне 3,7 тысячи долларов к концу 2025 года. Ожидается увеличение спроса со стороны центральных банков и увеличение роли металла как инструмента защиты от рисков.
"Смягчение риторики Трампа в отношении Пауэлла уже вызвало коррекцию, игнорировать риск дальнейшего падения цены нельзя. Потенциальным триггером может стать снижение политической напряженности или неожиданно жесткая риторика ФРС", — рассказал в беседе с изданием финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Тем не менее, существует риск резких откатов в цене, поэтому золото может быть опасным для краткосрочных инвестиций, заключили в издании.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Золото дешевеет второй день подряд
08:21
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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