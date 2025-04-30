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"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне
"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне
Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке, говорится в материале агентства РИА Новости. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T08:55+0300
2025-04-30T08:55+0300
2025-04-30T08:55+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, рост цен на золото достиг исторических максимумов, в частности, до 3,5 тысяч долларов за тройскую унцию, из-за геополитической напряженности и роста спроса на защитные активы.Эксперты утверждают, что долгосрочные прогнозы для золота остаются благоприятными, с ценой на уровне 3,7 тысячи долларов к концу 2025 года. Ожидается увеличение спроса со стороны центральных банков и увеличение роли металла как инструмента защиты от рисков."Смягчение риторики Трампа в отношении Пауэлла уже вызвало коррекцию, игнорировать риск дальнейшего падения цены нельзя. Потенциальным триггером может стать снижение политической напряженности или неожиданно жесткая риторика ФРС", — рассказал в беседе с изданием финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Тем не менее, существует риск резких откатов в цене, поэтому золото может быть опасным для краткосрочных инвестиций, заключили в издании.
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россия
"Лихорадка на рынке". Чего рискуют лишиться россияне
Экономист Антонов: на рынке золота увеличился риск коррекции
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ.
Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, рост цен на золото достиг исторических максимумов, в частности, до 3,5 тысяч долларов за тройскую унцию, из-за геополитической напряженности и роста спроса на защитные активы.
Эксперты утверждают, что долгосрочные прогнозы для золота остаются благоприятными, с ценой на уровне 3,7 тысячи долларов к концу 2025 года. Ожидается увеличение спроса со стороны центральных банков и увеличение роли металла как инструмента защиты от рисков.
"Смягчение риторики Трампа в отношении Пауэлла уже вызвало коррекцию, игнорировать риск дальнейшего падения цены нельзя. Потенциальным триггером может стать снижение политической напряженности или неожиданно жесткая риторика ФРС", — рассказал в беседе с изданием финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Тем не менее, существует риск резких откатов в цене, поэтому золото может быть опасным для краткосрочных инвестиций, заключили в издании.
Золото дешевеет второй день подряд