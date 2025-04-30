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Мировой спрос на золото вырос до рекорда с 2016 года

Мировой спрос на золото вырос до рекорда с 2016 года - 30.04.2025, ПРАЙМ

Мировой спрос на золото вырос до рекорда с 2016 года

Мировые покупки золота по итогам первого квартала 2025 года составили 1 206 тонн – максимум для этого периода с 2016 года, следует из отчета Всемирного золотого | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:36+0300

2025-04-30T13:36+0300

2025-04-30T13:36+0300

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золото

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мировые покупки золота по итогам первого квартала 2025 года составили 1 206 тонн – максимум для этого периода с 2016 года, следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). Согласно данным организации, общий спрос на золото вырос на 1% и составил 1 206 тонн. Для первого квартала это стало максимальным объемом с 2016 года с показателем в 1 253,1 тонны. Добыча металла в первом квартале немного увеличилась - на 0,2%, до рекордных для этого периода 856 тонн. При этом переработка снизилась на 1% - до 345 тонн, поскольку потребители держали свое золото в надежде на более высокие цены, уточнили в отчете. Центральные банки в первом квартале купили 244 тонны золота, что на 21% ниже показателя аналогичного периода годом ранее. Покупки золота техсектором остались на прошлогоднем уровне в 80 тонн. Цена на золото продолжит устанавливать несколько новых рекордных максимумов в течение 2025 года, полагают в WGC. По данным организации, среднеквартальная цена драгметалла достигла 2 860 долларов за унцию в первом квартале, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке WGC, ключевые факторы, способствовавшие росту цен на золото, - это угроза введения пошлин США, геополитическая неопределенность, волатильность фондового рынка и слабость доллара.

https://1prime.ru/20250430/zoloto-857155912.html

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золото, спрос