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Золото по итогам апреля может подорожать на 5 процентов

Золото по итогам апреля может подорожать на 5 процентов - 30.04.2025, ПРАЙМ

Золото по итогам апреля может подорожать на 5 процентов

Стоимость золота снижается в среду вечером, при этом по итогам завершающегося месяца может показать рост на 5%, свидетельствуют данные торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:16+0300

2025-04-30T19:16+0300

2025-04-30T19:16+0300

экономика

рынки

золото

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером, при этом по итогам завершающегося месяца может показать рост на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,47%, - до 3 317,71 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,51% - до 32,44 доллара за унцию. С начала месяца золото подорожало на 5,1%, в ходе торгов апреля показатель впервые в истории превысил 3 500 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам золота оказывала геополитическая неопределенность, а также опасения влияния объявленных администрацией США импортных пошлин на мировую экономику и торговлю. В среду вечером инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, снизился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Сокращение американской экономики зафиксировано впервые с первого квартала 2022 года и стало неожиданностью для аналитиков. Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в апреле увеличилось только на 62 тысячи, в то время как прогнозировался рост на 108 тысяч. А доходы и расходы населения США в марте выросли сильнее ожиданий к февралю – на 0,5% и 0,7% соответственно.

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рынки, золото