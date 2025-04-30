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Золото по итогам апреля может подорожать на 5 процентов - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/zoloto-857189547.html
Золото по итогам апреля может подорожать на 5 процентов
Золото по итогам апреля может подорожать на 5 процентов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Золото по итогам апреля может подорожать на 5 процентов
Стоимость золота снижается в среду вечером, при этом по итогам завершающегося месяца может показать рост на 5%, свидетельствуют данные торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:16+0300
2025-04-30T19:16+0300
экономика
рынки
золото
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером, при этом по итогам завершающегося месяца может показать рост на 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,47%, - до 3 317,71 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,51% - до 32,44 доллара за унцию. С начала месяца золото подорожало на 5,1%, в ходе торгов апреля показатель впервые в истории превысил 3 500 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам золота оказывала геополитическая неопределенность, а также опасения влияния объявленных администрацией США импортных пошлин на мировую экономику и торговлю. В среду вечером инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, снизился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Сокращение американской экономики зафиксировано впервые с первого квартала 2022 года и стало неожиданностью для аналитиков. Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в апреле увеличилось только на 62 тысячи, в то время как прогнозировался рост на 108 тысяч. А доходы и расходы населения США в марте выросли сильнее ожиданий к февралю – на 0,5% и 0,7% соответственно.
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рынки, золото
Экономика, Рынки, золото
19:16 30.04.2025
 
Золото по итогам апреля может подорожать на 5 процентов

Цена на золото готовится завершить апрель ростом на 5%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером, при этом по итогам завершающегося месяца может показать рост на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,47%, - до 3 317,71 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,51% - до 32,44 доллара за унцию.
С начала месяца золото подорожало на 5,1%, в ходе торгов апреля показатель впервые в истории превысил 3 500 долларов за тройскую унцию. Поддержку котировкам золота оказывала геополитическая неопределенность, а также опасения влияния объявленных администрацией США импортных пошлин на мировую экономику и торговлю.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Мировой спрос на золото вырос до рекорда с 2016 года
13:36
В среду вечером инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, снизился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Сокращение американской экономики зафиксировано впервые с первого квартала 2022 года и стало неожиданностью для аналитиков.
Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в апреле увеличилось только на 62 тысячи, в то время как прогнозировался рост на 108 тысяч. А доходы и расходы населения США в марте выросли сильнее ожиданий к февралю – на 0,5% и 0,7% соответственно.
 
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