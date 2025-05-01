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Amazon отчитался о росте чистой прибыли в 1,6 раза

Amazon отчитался о росте чистой прибыли в 1,6 раза - 01.05.2025, ПРАЙМ

Amazon отчитался о росте чистой прибыли в 1,6 раза

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon в первом квартале этого года поднялась в 1,6 раза в годовом выражении, до 17,127 миллиарда долларов, следует из данных... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T23:47+0300

2025-05-01T23:47+0300

2025-05-01T23:47+0300

экономика

amazon

чистая прибыль

рост

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon в первом квартале этого года поднялась в 1,6 раза в годовом выражении, до 17,127 миллиарда долларов, следует из данных торгов. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 1,59 доллара против прибыли в 0,98 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,37 доллара. Операционная прибыль выросла на 20,2% год к году, до 18,405 миллиарда долларов. Выручка Amazon выросла на 8,6% в годовом выражении - до 155,667 миллиарда долларов, прогноз составлял 155,29 миллиарда. При этом продажи подразделения Amazon Web Services (AWS) выросли на 16,9% по отношению к прошлому году, до 29,267 миллиарда долларов, ожидался рост на 17,4%. По итогам второго квартала компания ожидает роста выручки в годовом выражении на 7-11%, или до 159-164 миллиардов долларов, прогноз предполагает неблагоприятное влияние курсов валют примерно в 10 базисных пунктов, отмечается в сообщении. Рынки ожидали прогноз в среднем в 160,91 миллиарда долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 13-17,5 миллиарда долларов по сравнению с 14,7 миллиарда во втором квартале прошлого года. На постторгах акции компании дешевеют на 3,8%. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

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amazon, чистая прибыль, рост