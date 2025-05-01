https://1prime.ru/20250501/analitik-857201015.html

Аналитик рассказал, к чему приведет успех Курской операции

Аналитик рассказал, к чему приведет успех Курской операции - 01.05.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, к чему приведет успех Курской операции

Успех Курской операции повысит мотивацию российской армии, что может привести к разломам на многих фронтах для ВСУ, выразил мнение в беседе с РИА Новости... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T06:15+0300

2025-05-01T06:15+0300

2025-05-01T06:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

европа

украина

запад

валерий герасимов

владимир путин

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857201015.jpg?1746069346

АНКАРА, 1 мая – ПРАЙМ. Успех Курской операции повысит мотивацию российской армии, что может привести к разломам на многих фронтах для ВСУ, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Было бы нереалистично утверждать, что украинский конфликт завершен. Потому что мы видим, что есть Европа, которая хочет войны больше, чем Украина. Однако успех в Курской области повысит военную мотивацию России. Но для Украины это может привести к разломам на многих фронтах", - заявил аналитик. По его словам, Запад сейчас хочет видеть Россию проигравшей на украинской арене. "Однако это недостижимая мечта. Фактически, сегодня Запад превратился в раздробленную организацию. Разница во взглядах на Россию между Америкой и Европой углубляется. Конечно, эта ситуация усиливает уже существующие расхождения внутри Европы в плане общих действий и консенсуса по России. Весь мир увидел это, когда президент Мюнхенской конференции по безопасности буквально плакал. Очевидно, что после трудных для россиян дней наступили дни, когда плакали и западники", - сказал аналитик.

европа

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, европа, украина, запад, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф