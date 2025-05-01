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Аналитик рассказал, к чему приведет успех Курской операции
Аналитик рассказал, к чему приведет успех Курской операции - 01.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, к чему приведет успех Курской операции
Успех Курской операции повысит мотивацию российской армии, что может привести к разломам на многих фронтах для ВСУ, выразил мнение в беседе с РИА Новости... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T06:15+0300
2025-05-01T06:15+0300
2025-05-01T06:15+0300
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АНКАРА, 1 мая – ПРАЙМ. Успех Курской операции повысит мотивацию российской армии, что может привести к разломам на многих фронтах для ВСУ, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
"Было бы нереалистично утверждать, что украинский конфликт завершен. Потому что мы видим, что есть Европа, которая хочет войны больше, чем Украина. Однако успех в Курской области повысит военную мотивацию России. Но для Украины это может привести к разломам на многих фронтах", - заявил аналитик.
По его словам, Запад сейчас хочет видеть Россию проигравшей на украинской арене.
"Однако это недостижимая мечта. Фактически, сегодня Запад превратился в раздробленную организацию. Разница во взглядах на Россию между Америкой и Европой углубляется. Конечно, эта ситуация усиливает уже существующие расхождения внутри Европы в плане общих действий и консенсуса по России. Весь мир увидел это, когда президент Мюнхенской конференции по безопасности буквально плакал. Очевидно, что после трудных для россиян дней наступили дни, когда плакали и западники", - сказал аналитик.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЗАПАД, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
Аналитик рассказал, к чему приведет успех Курской операции
Аналитик Юджель: успех Курской операции повысит мотивацию российской армии
АНКАРА, 1 мая – ПРАЙМ. Успех Курской операции повысит мотивацию российской армии, что может привести к разломам на многих фронтах для ВСУ, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
"Было бы нереалистично утверждать, что украинский конфликт завершен. Потому что мы видим, что есть Европа, которая хочет войны больше, чем Украина. Однако успех в Курской области повысит военную мотивацию России. Но для Украины это может привести к разломам на многих фронтах", - заявил аналитик.
По его словам, Запад сейчас хочет видеть Россию проигравшей на украинской арене.
"Однако это недостижимая мечта. Фактически, сегодня Запад превратился в раздробленную организацию. Разница во взглядах на Россию между Америкой и Европой углубляется. Конечно, эта ситуация усиливает уже существующие расхождения внутри Европы в плане общих действий и консенсуса по России. Весь мир увидел это, когда президент Мюнхенской конференции по безопасности буквально плакал. Очевидно, что после трудных для россиян дней наступили дни, когда плакали и западники", - сказал аналитик.