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Аналитик спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе

Аналитик спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе - 01.05.2025, ПРАЙМ

Аналитик спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе

Средняя биржевая цена газа в Европе по итогам года вырастет на 15%, до 445 долларов за тысячу кубометров, причины тому – опасения по поводу потери объемов... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T15:04+0300

2025-05-01T15:04+0300

2025-05-01T15:04+0300

энергетика

газ

европа

москва

украина

"бкс мир инвестиций"

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газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена газа в Европе по итогам года вырастет на 15%, до 445 долларов за тысячу кубометров, причины тому – опасения по поводу потери объемов российского газа, поступавшего через Украину, такой прогноз дал РИА Новости старший аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин. "Наш прогноз по средней цене газа в Европе в 2025 году составляет 445 долларов за тысячу кубометров, что на 15% выше, чем в прошлом году, из-за опасений начала года по поводу потери объемов "Газпрома", до 1 января 2025 года поступавших транзитом через Украину", – отметил Бахтин. Частично – 5 миллиардов кубометров из утраченных транзитных 15 миллиардов – могут быть замещены ростом поставок из России по "Турецкому потоку", продолжил Бахтин. "Драматичной ситуации" на европейском рынке газа в связи с этим не предвидится, потерянные 10 миллиардов кубометров в год соответствуют только 2% общеевропейского потребления, уточнил он. "Под давлением могут оказаться и цены на газ из-за снижения роста мировой экономики в случае эскалации тарифных войн. С учетом наращивания плановых объемов поставки сжиженного природного газа из Катара и США наш долгосрочный прогноз (с 2027 года) исходит из биржевой цены на европейском рынке 320 долларов за тысячу кубометров", – добавил Бахтин. Проблем с доведением заполненности подземных хранилищ газа в Европе до 90% к началу отопительного сезона эксперт также не увидел. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, европа, москва, украина, "бкс мир инвестиций", газпром, газопровод "турецкий поток"