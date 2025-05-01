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Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам
Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам - 01.05.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам
Крупные российские авиакомпании советуют пассажирам в период майских праздников во избежание опозданий приезжать в аэропорт заранее и внимательно отслеживать... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T04:15+0300
2025-05-01T04:15+0300
бизнес
туризм
москва
red wings
s7
azur air
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании советуют пассажирам в период майских праздников во избежание опозданий приезжать в аэропорт заранее и внимательно отслеживать информацию о вылете рейса. Об этом РИА Новости заявили в авиакомпаниях S7 ("Сибирь"), Azur air и Red Wings. "Мы рекомендуем приезжать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, проверять статус рейса перед выездом, планировать свой маршрут с учетом возможных корректировок движения транспорта, следить за изменениями в расписании на онлайн-табло на сайте S7", - сказали в "Сибири". Там добавили, что отправиться в путешествие лучше 2, 3, 5, 6 и 7 мая - в эти даты ажиотаж на билеты меньше. Для возвращения из поездки подойдут даты 12 и 13 мая – билеты в эти дни обойдутся дешевле, чем в дни пикового спроса 10 и 11 мая. "Мы рекомендуем прибывать в аэропорт за 3-4 часа до вылета, чтобы обеспечить себе запас по времени и с комфортом, без спешки пройти все предполетные процедуры. В праздничный период в аэропортах могут быть усилены меры безопасности. Кроме того, рекомендуем пассажирам внимательно отслеживать номер выхода на посадку, а также следить за временем, оставшимся до окончания посадки на рейс", - посоветовали в Azur air. "На майских праздниках пассажиропоток в аэропортах увеличится. Особенно в начале и конце праздников. Например, мы планируем выполнить почти 1000 рейсов. Чтобы не опаздывать на рейс, лучше поехать в аэропорт заранее и предусмотреть возможные пробки. Кроме того, можно заранее зарегистрироваться на рейс. Это возможно сделать за сутки перед вылетом", - сказали в свою очередь в Red Wings. Там напомнили, что пассажиры без багажа могут использовать электронный посадочный талон - с его помощью можно пройти все предполетные процедуры и не стоять в очереди на регистрацию. Ранее крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" также посоветовал пассажирам на майских праздниках заранее приезжать в аэропорты и регистрироваться на рейсы онлайн. Аналогичные рекомендации дали и столичные аэропорты "Внуково" и "Шереметьево".
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4.7
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192
40
192
40
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5
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192
40
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бизнес, туризм, москва, red wings, s7, azur air
Бизнес, Туризм, МОСКВА, Red Wings, S7, Azur Air
04:15 01.05.2025
 
Авиакомпании рассказали, как подготовиться к майским праздникам

S7, Azur air и Red Wings рекомендовали пассажирам приезжать в аэропорт заранее

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании советуют пассажирам в период майских праздников во избежание опозданий приезжать в аэропорт заранее и внимательно отслеживать информацию о вылете рейса. Об этом РИА Новости заявили в авиакомпаниях S7 ("Сибирь"), Azur air и Red Wings.
"Мы рекомендуем приезжать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, проверять статус рейса перед выездом, планировать свой маршрут с учетом возможных корректировок движения транспорта, следить за изменениями в расписании на онлайн-табло на сайте S7", - сказали в "Сибири".
Там добавили, что отправиться в путешествие лучше 2, 3, 5, 6 и 7 мая - в эти даты ажиотаж на билеты меньше. Для возвращения из поездки подойдут даты 12 и 13 мая – билеты в эти дни обойдутся дешевле, чем в дни пикового спроса 10 и 11 мая.
"Мы рекомендуем прибывать в аэропорт за 3-4 часа до вылета, чтобы обеспечить себе запас по времени и с комфортом, без спешки пройти все предполетные процедуры. В праздничный период в аэропортах могут быть усилены меры безопасности. Кроме того, рекомендуем пассажирам внимательно отслеживать номер выхода на посадку, а также следить за временем, оставшимся до окончания посадки на рейс", - посоветовали в Azur air.
"На майских праздниках пассажиропоток в аэропортах увеличится. Особенно в начале и конце праздников. Например, мы планируем выполнить почти 1000 рейсов. Чтобы не опаздывать на рейс, лучше поехать в аэропорт заранее и предусмотреть возможные пробки. Кроме того, можно заранее зарегистрироваться на рейс. Это возможно сделать за сутки перед вылетом", - сказали в свою очередь в Red Wings.
Там напомнили, что пассажиры без багажа могут использовать электронный посадочный талон - с его помощью можно пройти все предполетные процедуры и не стоять в очереди на регистрацию.
Ранее крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" также посоветовал пассажирам на майских праздниках заранее приезжать в аэропорты и регистрироваться на рейсы онлайн. Аналогичные рекомендации дали и столичные аэропорты "Внуково" и "Шереметьево".
 
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