https://1prime.ru/20250501/aviareys-857216556.html
Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум - 01.05.2025, ПРАЙМ
Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T20:42+0300
2025-05-01T20:42+0300
2025-05-01T20:48+0300
экономика
нижний новгород
сухум
авиарейсы
сергей кириенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/28/842152868_0:0:1479:832_1920x0_80_0_0_e4d6135efc7bdc0127a050550a56fa1c.jpg
СУХУМ, 1 мая - ПРАЙМ. Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня, 1 мая, старт рейсового сообщения (между Россией и Абхазией - ред.). Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода", - сказал он журналистам. Кроме того, Кириенко отметил, что с начала июня между РФ и Абхазией начнут летать широкофюзеляжные самолеты на несколько сотен пассажиров. "Судя по тому, как были распроданы и забронированы билеты на первые рейсы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона", - добавил он.
https://1prime.ru/20250501/reys-857215247.html
нижний новгород
сухум
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/28/842152868_127:0:1236:832_1920x0_80_0_0_0975f5ac3c96783a673d39ab9606f988.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, сухум, авиарейсы, сергей кириенко
Экономика, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Сухум, авиарейсы, Сергей Кириенко
Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Кириенко: первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят на этой неделе
СУХУМ, 1 мая - ПРАЙМ. Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня, 1 мая, старт рейсового сообщения (между Россией и Абхазией - ред.). Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода", - сказал он журналистам.
Кроме того, Кириенко отметил, что с начала июня между РФ и Абхазией начнут летать широкофюзеляжные самолеты на несколько сотен пассажиров.
Первый за 30 лет рейс из Москвы приземлился в Сухуме
"Судя по тому, как были распроданы и забронированы билеты на первые рейсы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона", - добавил он.