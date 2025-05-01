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Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум - 01.05.2025, ПРАЙМ
Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T20:42+0300
2025-05-01T20:48+0300
экономика
нижний новгород
сухум
авиарейсы
сергей кириенко
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СУХУМ, 1 мая - ПРАЙМ. Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня, 1 мая, старт рейсового сообщения (между Россией и Абхазией - ред.). Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода", - сказал он журналистам. Кроме того, Кириенко отметил, что с начала июня между РФ и Абхазией начнут летать широкофюзеляжные самолеты на несколько сотен пассажиров. "Судя по тому, как были распроданы и забронированы билеты на первые рейсы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона", - добавил он.
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нижний новгород, сухум, авиарейсы, сергей кириенко
Экономика, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Сухум, авиарейсы, Сергей Кириенко
20:42 01.05.2025 (обновлено: 20:48 01.05.2025)
 
Кириенко сообщил о скором запуске рейса из Нижнего Новгорода в Сухум

Кириенко: первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят на этой неделе

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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СУХУМ, 1 мая - ПРАЙМ. Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня, 1 мая, старт рейсового сообщения (между Россией и Абхазией - ред.). Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода", - сказал он журналистам.
Кроме того, Кириенко отметил, что с начала июня между РФ и Абхазией начнут летать широкофюзеляжные самолеты на несколько сотен пассажиров.
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"Судя по тому, как были распроданы и забронированы билеты на первые рейсы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона", - добавил он.
 
ЭкономикаНИЖНИЙ НОВГОРОДСухумавиарейсыСергей Кириенко
 
 
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