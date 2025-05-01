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В банках рассказали о спросе на юани в преддверии майских праздников - 01.05.2025, ПРАЙМ
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В банках рассказали о спросе на юани в преддверии майских праздников
В банках рассказали о спросе на юани в преддверии майских праздников - 01.05.2025, ПРАЙМ
В банках рассказали о спросе на юани в преддверии майских праздников
Китайская валюта стала пользоваться популярностью у россиян в преддверии майских праздников, что связано, в том числе с туристическими поездками на длинные... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T07:31+0300
2025-05-01T07:31+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Китайская валюта стала пользоваться популярностью у россиян в преддверии майских праздников, что связано, в том числе с туристическими поездками на длинные выходные, рассказали РИА Новости в банках. Курс юаня на Мосбирже за апрель упал на 51 копейку - до 11,17 рубля (-4,4%), а в течение завершающегося месяца успел обновить минимум с июня прошлого года, падая до 10,96 рубля. "Спрос на наличную иностранную валюту в преддверии майских праздников бывает чуть выше обычного. В последнее время мы видим рост спроса на юани… Это может быть связано с длинными выходными и отъездом клиентов на отдых, в том числе за границу", - заявили в "Новиком банке". В пресс-службе Т-Банка отметили, что не фиксируют в общей доле обменных операций сильных отклонений. "Но наибольшую востребованность в данный период наблюдаем у юаней", - сообщили в кредитной организации. В пресс-службе ВТБ заявили, что банк сейчас наблюдает "стабильный спрос на различные валюты, без колебаний по сравнению с первым кварталом". По прогнозу Ассоциации туроператоров России, Китай на эти майские праздники войдет в топ-10 популярных направлений для туристов из РФ. По данным Центра стратегических разработок, турпоток между Россией и Китаем в 2025 году может увеличиться не менее чем на 20% по сравнению с 2,78 миллиона путешественников в 2024 году.
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рынки, финансы, банки, китай, москва, рф, втб, центр стратегических разработок
Рынки, Финансы, Банки, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, ВТБ, Центр стратегических разработок
07:31 01.05.2025
 
В банках рассказали о спросе на юани в преддверии майских праздников

Банки: юани стали популярными у россиян в преддверии майских праздников

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Китайская валюта стала пользоваться популярностью у россиян в преддверии майских праздников, что связано, в том числе с туристическими поездками на длинные выходные, рассказали РИА Новости в банках.
Курс юаня на Мосбирже за апрель упал на 51 копейку - до 11,17 рубля (-4,4%), а в течение завершающегося месяца успел обновить минимум с июня прошлого года, падая до 10,96 рубля.
"Спрос на наличную иностранную валюту в преддверии майских праздников бывает чуть выше обычного. В последнее время мы видим рост спроса на юани… Это может быть связано с длинными выходными и отъездом клиентов на отдых, в том числе за границу", - заявили в "Новиком банке".
В пресс-службе Т-Банка отметили, что не фиксируют в общей доле обменных операций сильных отклонений. "Но наибольшую востребованность в данный период наблюдаем у юаней", - сообщили в кредитной организации.
В пресс-службе ВТБ заявили, что банк сейчас наблюдает "стабильный спрос на различные валюты, без колебаний по сравнению с первым кварталом".
По прогнозу Ассоциации туроператоров России, Китай на эти майские праздники войдет в топ-10 популярных направлений для туристов из РФ. По данным Центра стратегических разработок, турпоток между Россией и Китаем в 2025 году может увеличиться не менее чем на 20% по сравнению с 2,78 миллиона путешественников в 2024 году.
 
РынкиФинансыБанкиКИТАЙМОСКВАРФВТБЦентр стратегических разработок
 
 
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