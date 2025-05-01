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Россиян научили, как наказать шумных соседей по даче - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Россиян научили, как наказать шумных соседей по даче
Россиян научили, как наказать шумных соседей по даче - 01.05.2025, ПРАЙМ
Россиян научили, как наказать шумных соседей по даче
Россияне могут наказать своих соседей по даче за шум в неположенное время, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T02:02+0300
2025-05-01T02:02+0300
дача
общество
штраф
шум
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россияне могут наказать своих соседей по даче за шум в неположенное время, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.В каждом субъекте Российской Федерации действует свой закон о тишине, где зафиксировано время, в которое нельзя шуметь. К примеру, в Московской области это интервалы с 21:00 до 08: 00 минут в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные. Кроме того, нельзя нарушать покой жильцов во все дни с 13:00 до 15:00.Причем действие законов о тишине распространяется не только на многоквартирные дома, но и дачные участки."Если соседи по даче шумят, нужно вызывать полицию, чтобы они зафиксировали факт шума и провели разъяснительную беседу. При отсутствии реакции со стороны нарушителей будут приняты меры по привлечению к административной ответственности", - указал эксперт.Штраф зависит от региона. Например, в Московской области при первом нарушении гражданам может быть вынесено предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Если в течение года покой соседей снова был нарушен, санкция будет выше - 4 тысячи рублей. При привлечении к ответственности в третий и последующие разы придется заплатить 5 тысяч рублей.
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дача, общество , штраф, шум
дача, Общество , штраф, шум
02:02 01.05.2025
 
Россиян научили, как наказать шумных соседей по даче

Юрист Рыбченко: за шум на даче в неположенное время грозит штраф

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкДачный отдых москвичей
Дачный отдых москвичей - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россияне могут наказать своих соседей по даче за шум в неположенное время, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
В каждом субъекте Российской Федерации действует свой закон о тишине, где зафиксировано время, в которое нельзя шуметь. К примеру, в Московской области это интервалы с 21:00 до 08: 00 минут в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные. Кроме того, нельзя нарушать покой жильцов во все дни с 13:00 до 15:00.
Причем действие законов о тишине распространяется не только на многоквартирные дома, но и дачные участки.
"Если соседи по даче шумят, нужно вызывать полицию, чтобы они зафиксировали факт шума и провели разъяснительную беседу. При отсутствии реакции со стороны нарушителей будут приняты меры по привлечению к административной ответственности", - указал эксперт.
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Штраф зависит от региона. Например, в Московской области при первом нарушении гражданам может быть вынесено предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Если в течение года покой соседей снова был нарушен, санкция будет выше - 4 тысячи рублей. При привлечении к ответственности в третий и последующие разы придется заплатить 5 тысяч рублей.
 
дачаОбществоштрафшум
 
 
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