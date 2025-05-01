https://1prime.ru/20250501/deportatsiya-857218581.html

Власти Румынии депортировали журналиста RT, прилетевшего освещать выборы

Власти Румынии депортировали журналиста RT, прилетевшего освещать выборы - 01.05.2025, ПРАЙМ

Власти Румынии депортировали журналиста RT, прилетевшего освещать выборы

Корреспондент RT Чей Боуз, прилетевший в Румынию освещать выборы, депортирован и вылетел в Стамбул, сообщил РИА Новости представитель телеканала. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T23:06+0300

2025-05-01T23:06+0300

2025-05-01T23:06+0300

происшествия

румыния

депортация

журналист

rt

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Корреспондент RT Чей Боуз, прилетевший в Румынию освещать выборы, депортирован и вылетел в Стамбул, сообщил РИА Новости представитель телеканала."Чей вылетел в Стамбул, он депортирован. В зале ожидания сидел под конвоем", - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250501/zaderzhanie-857216687.html

румыния

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2025

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румыния, депортация, журналист, rt