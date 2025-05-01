https://1prime.ru/20250501/deportatsiya-857218581.html
Власти Румынии депортировали журналиста RT, прилетевшего освещать выборы
Власти Румынии депортировали журналиста RT, прилетевшего освещать выборы - 01.05.2025, ПРАЙМ
Власти Румынии депортировали журналиста RT, прилетевшего освещать выборы
Корреспондент RT Чей Боуз, прилетевший в Румынию освещать выборы, депортирован и вылетел в Стамбул, сообщил РИА Новости представитель телеканала. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T23:06+0300
2025-05-01T23:06+0300
2025-05-01T23:06+0300
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Корреспондент RT Чей Боуз, прилетевший в Румынию освещать выборы, депортирован и вылетел в Стамбул, сообщил РИА Новости представитель телеканала."Чей вылетел в Стамбул, он депортирован. В зале ожидания сидел под конвоем", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия, РУМЫНИЯ, депортация, журналист, RT
Власти Румынии депортировали журналиста RT, прилетевшего освещать выборы
РИА Новости: власти Румынии депортировали журналиста RT, прилетевшего освещать выборы