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Доллар дорожает к мировым валютам на макростатистике из США

Доллар дорожает к мировым валютам на макростатистике из США - 01.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам на макростатистике из США

Стоимость доллара к мировым валютам в четверг вечером поднимается после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T17:28+0300

2025-05-01T17:28+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг вечером поднимается после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск курс евро к доллару снижался до 1,1294 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,133 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 144,93 иены со 142,94 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 100,07 пункта. Инвесторы обращают внимание на макростатистику из США. Так, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в апреле сократился до 48,7% с уровня марта в 49%, прогноз предполагал показатель на уровне в 48%. Также индекс занятости в промышленности страны в апреле поднялся до 46,5% с 44,7% месяцем ранее, а индекс цен вырос до 69,8% с 69,4% в марте. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 26 апреля поднялось на 18 тысяч - до 241 тысячи при прогнозе значения в 224 тысячи. В пятницу рынки ожидают важные экономические данные, в том числе статистику по безработице в США в апреле и предварительные данные по инфляции в еврозоне в апреле.

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рынки, сша