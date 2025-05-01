https://1prime.ru/20250501/dollar-857024260.html

Трамп готовит доллару настоящую головомойку

Трамп готовит доллару настоящую головомойку - 01.05.2025, ПРАЙМ

Трамп готовит доллару настоящую головомойку

В последнее время президент США Дональд Трамп усиливает давление на руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, требуя начтать... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T05:05+0300

2025-05-01T05:05+0300

2025-05-01T05:05+0300

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. В последнее время президент США Дональд Трамп усиливает давление на руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, требуя начтать активное снижение процентных ставок. Нынешний тарифный протекционизм Трампа, выразившийся во введении беспрецедентно высоких тарифов на импорт из многих стран в США, привел к нестабильности фондовых рынков США и оказал негативное влияние на американский доллар. В этой связи Трамп хочет снизить процентные ставки, чтобы оживить экономику, расширить кредитование компаний, многие из которых сейчас столкнулись с падением своих акций, и это якобы должно компенсировать негативные (в основном инфляционные) последствия введения импортных тарифов для экономики США.Вместе с акциями американских компаний падает и доллар, обновляя свои трехлетние минимумы, и это серьезный сигнал того, что доверие со стороны инвесторов к ключевой экономике мира – США – серьезно подрывается. Вместе с тем, Трамп как бы "вторгается в святая святых", поскольку деятельность ФРС всегда была основана на мандате независимости от партий и любого политического вмешательства. ФРС всегда умело, снижая и повышая ставки, маневрировала между достижением устойчивой инфляции и недопущением роста безработицы. В целом эта политика была успешной, поскольку, например, с июня 2022 года, когда инфляция достигла в США рекордных 9%, ее удалось существенно стабилизировать, чего, кстати, не сумели многие страны Европы.Поэтому рынок реагирует не только на импортные тарифы; он восприимчив к нападкам Трампа на Пауэлла, показывая, что давление на ФРС не оставляет возможностей для осуществления справедливой денежно-кредитной политики. Вместе с тем, ФРС, безусловно, права, указывая на то, что в результате снижения процентных ставок экономический рост будет ослаблен, безработица вырастет, а инфляция ускорится, и все эти обстоятельства начнут действовать одновременно, что поставит под угрозу дальнейшие действия по стабилизации цен. Особенно негативно все это проявится в долгосрочном сценарии, хотя, как показывает опыт, на краткосрочном тренде снижение процентных ставок, безусловно, может привести к повышению занятости и усилению экономического роста.Давление Трампа на ФРС, конечно, может существенно ослабить позиции доллара и ситуацию на фондовых рынках. Долгосрочные процентные ставки в результате увольнения главы ФРС могут стать более высокими, а роль доллара как ключевой резервной валюты будет подорвана. Это очень важно с учетом тренда на дедолларизацию мировой экономики, который складывается в последние годы. Страны повсеместно начинают отказываться от доллара как средства внешнеторговых расчетов и (хотя и в меньшей степени) средства накопления резервов. Аналитики также указывают на то, что доллар США, так же, как и акции крупнейших американских компаний, существенно переоценены, и в сложившейся ситуации их падение может быть еще более резким.При этом необходимо учитывать и то, что позиции доллара были за последние два года как никогда сильны, если рассматривать их по сравнению с широкой корзиной валют зарубежных стран. Эти позиции, по сути, демонстрируют свои исторические максимумы. Это объясняется, в частности, более динамичным ростом экономики США (связанным с ростом ее производительности, высоким уровнем инвестиций). Кроме того, тарифный протекционизм Трампа может стимулировать бизнес, поддерживая американскую валюту (если, конечно, не произойдет резкого снижения процентных ставок).Однако, даже несмотря на эти положительные аспекты, у США сохраняется высокий отрицательный внешнеторговый баланс, и именно этот фактор (а не процентные ставки) в долгосрочной перспективе будет в большей степени оказывать негативное давление на доллар, а также на госбюджет и долг США. Не случайно, что Трамп за счет тарифов стремится этот баланс ликвидировать, хотя, конечно, нет никаких доказательств того, что тарифный протекционизм будет способствовать снижению торгового баланса США. Сильный же доллар, напротив, удорожает американский экспорт и негативное отражается на зарубежной деятельности транснациональных компаний американского происхождения, поэтому укрепление доллара, по существу, вредит нынешнему торговому балансу СШАВ любом случае, в нынешних сложных условиях нельзя делать резкий движений типа увольнения главы ФРС, поскольку в результате тарифного протекционизма Трампа рынки уже получили четкий сигнал о том, что доллар может начать устойчиво снижаться. Если Трамп будет предпринимать новые внезапные действия, в той или иной мере нарушающие привычный ход вещей, доллар может еще больше ослабиться, что будет воспринято инвесторами как новая нормальность, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, рынки, мировая экономика, дональд трамп, джером пауэлл, сша, европа, курс доллара к рублю цб рф, доллар сша