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В Белом доме прокомментировали ресурсную сделку с Украиной
В Белом доме прокомментировали ресурсную сделку с Украиной - 01.05.2025, ПРАЙМ
В Белом доме прокомментировали ресурсную сделку с Украиной
Президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине, и достигнутое соглашение по недрам демонстрирует его | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:40+0300
2025-05-01T16:40+0300
2025-05-01T16:40+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине, и достигнутое соглашение по недрам демонстрирует его приверженность долгосрочному миру, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой. "Президент Трамп с самого начала был предельно чёток: он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Данное соглашение показывает, насколько президент вовлечён в процесс достижения действительно прочного мира", - заявила Левитт в ходе брифинга. Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире телеканала Fox, что стороны конфликта "всё ближе" к достижению мирного соглашения.
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Политика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Майкл Уолтц
В Белом доме прокомментировали ресурсную сделку с Украиной
Белый Дом: сделка с Украиной отражает приверженность Трампа к мирному урегулированию
ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине, и достигнутое соглашение по недрам демонстрирует его приверженность долгосрочному миру, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Минфин США ранее сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
"Президент Трамп с самого начала был предельно чёток: он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Данное соглашение показывает, насколько президент вовлечён в процесс достижения действительно прочного мира", - заявила Левитт в ходе брифинга.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил в эфире телеканала Fox, что стороны конфликта "всё ближе" к достижению мирного соглашения.
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