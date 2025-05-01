https://1prime.ru/20250501/doma-857211353.html

Эксперт рассказал, как наличие забора может повлиять на стоимость страховки

Эксперт рассказал, как наличие забора может повлиять на стоимость страховки - 01.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как наличие забора может повлиять на стоимость страховки

Отсутствие надежного забора вокруг участка с загородным домом может повысить стоимость страхования недвижимости или даже стать причиной отказа страховой... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T16:22+0300

2025-05-01T16:22+0300

2025-05-01T16:23+0300

бизнес

недвижимость

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Отсутствие надежного забора вокруг участка с загородным домом может повысить стоимость страхования недвижимости или даже стать причиной отказа страховой компании заключить договор, рассказал РИА Новости руководитель управления андеррайтинга имущественных видов страхования компании "Абсолют Страхование" Антон Иванов. "Наличие забора зачастую является решающим фактором самого факта принятия риска. Страховщик может не принять на страхование объект без ограждения либо повысить тариф за его отсутствие. Характеристики забора оцениваются в части пригодности оного для защиты объекта", – сказал Иванов. При этом, по его словам, сам забор может входить в перечень объектов страхования. В этом случае высота и материал, из которого он сделан, теоретически могут повлиять на общую стоимость страховки, но чаще всего этого не происходит. "Обычно на страхование забора единый тариф", – пояснил он. Начало дачного сезона, как правило, знаменуется и ростом продаж страховых полисов. Однако такая сезонность, по словам Иванова, в большей степени связана с активностью самих страховщиков, нежели ростом спроса со стороны собственников недвижимости. "Продажи начинают расти в период весны-лета и спадают осенью. Это обусловлено началом "дачного" сезона и соответствующей активизацией страховых компаний по продвижению данного вида страхования", – сказал он. Интерес к страхованию со стороны клиентов, как правило, возрастает после крупных происшествий и стихийных бедствий. "Но это даёт относительно кратковременный и локальный всплеск интереса к приобретению страховки", – признал он. "В таких случаях запрос на страхование поступает именно от пострадавших от стихии граждан, не имевших страховки. Тем же, кому повезло не пострадать от бедствия, в большинстве своём не проявляют интереса к страхованию", - отметил эксперт.

https://1prime.ru/20250428/moskva-857082347.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, финансы