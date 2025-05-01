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Эксперт рассказал, как наличие забора может повлиять на стоимость страховки - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как наличие забора может повлиять на стоимость страховки
Эксперт рассказал, как наличие забора может повлиять на стоимость страховки - 01.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как наличие забора может повлиять на стоимость страховки
Отсутствие надежного забора вокруг участка с загородным домом может повысить стоимость страхования недвижимости или даже стать причиной отказа страховой... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:22+0300
2025-05-01T16:23+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Отсутствие надежного забора вокруг участка с загородным домом может повысить стоимость страхования недвижимости или даже стать причиной отказа страховой компании заключить договор, рассказал РИА Новости руководитель управления андеррайтинга имущественных видов страхования компании "Абсолют Страхование" Антон Иванов. "Наличие забора зачастую является решающим фактором самого факта принятия риска. Страховщик может не принять на страхование объект без ограждения либо повысить тариф за его отсутствие. Характеристики забора оцениваются в части пригодности оного для защиты объекта", – сказал Иванов. При этом, по его словам, сам забор может входить в перечень объектов страхования. В этом случае высота и материал, из которого он сделан, теоретически могут повлиять на общую стоимость страховки, но чаще всего этого не происходит. "Обычно на страхование забора единый тариф", – пояснил он. Начало дачного сезона, как правило, знаменуется и ростом продаж страховых полисов. Однако такая сезонность, по словам Иванова, в большей степени связана с активностью самих страховщиков, нежели ростом спроса со стороны собственников недвижимости. "Продажи начинают расти в период весны-лета и спадают осенью. Это обусловлено началом "дачного" сезона и соответствующей активизацией страховых компаний по продвижению данного вида страхования", – сказал он. Интерес к страхованию со стороны клиентов, как правило, возрастает после крупных происшествий и стихийных бедствий. "Но это даёт относительно кратковременный и локальный всплеск интереса к приобретению страховки", – признал он. "В таких случаях запрос на страхование поступает именно от пострадавших от стихии граждан, не имевших страховки. Тем же, кому повезло не пострадать от бедствия, в большинстве своём не проявляют интереса к страхованию", - отметил эксперт.
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бизнес, недвижимость, финансы
Бизнес, Недвижимость, Финансы
16:22 01.05.2025 (обновлено: 16:23 01.05.2025)
 
Эксперт рассказал, как наличие забора может повлиять на стоимость страховки

Эксперт Иванов: отсутствие забора может повысить стоимость страхования недвижимости

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Отсутствие надежного забора вокруг участка с загородным домом может повысить стоимость страхования недвижимости или даже стать причиной отказа страховой компании заключить договор, рассказал РИА Новости руководитель управления андеррайтинга имущественных видов страхования компании "Абсолют Страхование" Антон Иванов.
"Наличие забора зачастую является решающим фактором самого факта принятия риска. Страховщик может не принять на страхование объект без ограждения либо повысить тариф за его отсутствие. Характеристики забора оцениваются в части пригодности оного для защиты объекта", – сказал Иванов.
При этом, по его словам, сам забор может входить в перечень объектов страхования. В этом случае высота и материал, из которого он сделан, теоретически могут повлиять на общую стоимость страховки, но чаще всего этого не происходит. "Обычно на страхование забора единый тариф", – пояснил он.
Начало дачного сезона, как правило, знаменуется и ростом продаж страховых полисов. Однако такая сезонность, по словам Иванова, в большей степени связана с активностью самих страховщиков, нежели ростом спроса со стороны собственников недвижимости.
"Продажи начинают расти в период весны-лета и спадают осенью. Это обусловлено началом "дачного" сезона и соответствующей активизацией страховых компаний по продвижению данного вида страхования", – сказал он.
Интерес к страхованию со стороны клиентов, как правило, возрастает после крупных происшествий и стихийных бедствий. "Но это даёт относительно кратковременный и локальный всплеск интереса к приобретению страховки", – признал он. "В таких случаях запрос на страхование поступает именно от пострадавших от стихии граждан, не имевших страховки. Тем же, кому повезло не пострадать от бедствия, в большинстве своём не проявляют интереса к страхованию", - отметил эксперт.
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