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Эксперты рассказали о новых схемах обмана туристов

Эксперты рассказали о новых схемах обмана туристов - 01.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о новых схемах обмана туристов

Мошенники в преддверии майских праздников активизировались сразу в нескольких сферах - туризм, садоводство, свадьбы и выпускные, сообщили РИА Новости эксперты... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T06:33+0300

2025-05-01T06:33+0300

2025-05-01T06:33+0300

бизнес

туризм

москва

"яндекс.путешествия"

onetwotrip

юла

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии майских праздников активизировались сразу в нескольких сферах - туризм, садоводство, свадьбы и выпускные, сообщили РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники создают копии популярных сервисов (Островок, Яндекс.Путешествия, OneTwoTrip), меняя одну букву в названии. Предлагают "горящие туры" со скидкой 50-70%, уникальные отели "только для своих" и возможность "забронировать без предоплаты" по персональным данным", - предупреждают эксперты. Также они рассказали о новой схеме этого года: в соцсетях, мессенджерах, на досках объявлений ("Юла", Telegram) появляются "агенты", якобы продающие билеты в два раза дешевле, чем у авиакомпаний. Злоумышленники присылают жертве фальшивый электронный билет (подделывают PNR-код), а в день вылета оказывается, что билета нет в системе. Еще одна популярная схема обмана туристов - "срочная сдача" домика у моря или глэмпинга, где фото из объявления не соответствует действительности, а "хозяин" пропадает после предоплаты в 30% для брони. Садоводам злоумышленники предлагают в соцсетях "редкие сорта" семян, а после оплаты присылают обычные семена или вообще ничего. Среди новых схем 2025 года - также мнимая газификация СНТ. Мошенники звонят дачникам со словами "ваше СНТ включено в программу газификации. Внесите предоплату 15 000 рублей за подключение", предупреждают эксперты. "В мае - последние звонки, ЕГЭ и свадебный бум. Мошенники не дремлют. В мессенджерах приходят сообщения: "Ваш ребенок не допущен к ОГЭ из-за отсутствия медсправки. Срочно оплатите пересдачу!" Это ложь. Все вопросы решаются через школу, а не по смс. Поддельные организаторы мероприятий берут предоплату, но в день праздника не приходят. В мае четыре "красивые даты" для свадеб (05.05, 15.05, 20.05, 25.05). Мошенники предлагают эксклюзивные локации, которые уже заняты, или скидки на банкет с требованием 100% предоплаты", - рассказали также эксперты. Чтобы обезопасить себя, они советуют россиянам использовать только проверенные сайты и агрегаторы, быть внимательнее к их названиям, не переводить деньги заранее без составления договора, а также проверять отзывы и портфолио подрядчиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, москва, "яндекс.путешествия", onetwotrip, юла