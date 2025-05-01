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ЕС представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества - 01.05.2025, ПРАЙМ
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ЕС представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества
ЕС представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества - 01.05.2025, ПРАЙМ
ЕС представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества
Евросоюз планирует представить США предложения по новому формату торгового сотрудничества на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:38+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Евросоюз планирует представить США предложения по новому формату торгового сотрудничества на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "ЕС планирует на следующей неделе предоставить США документ, в котором будет изложен пакет предложений по началу торговых переговоров с администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет агентство. По словам источников, документ предложит меры по ослаблению торговых и барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров. При этом подчеркивается, что планы ЕС могут измениться, так как консультации Еврокомисии с государствами-членами союза все еще продолжаются. В то же время ЕС также работает над ответными мерами на пошлины США в случае, если переговоры с американской стороной не увенчаются успехом, заявляют агентству источники. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп, ес
Мировая экономика, Экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС
00:38 01.05.2025
 
ЕС представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества

Блумберг: ЕС представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Евросоюз планирует представить США предложения по новому формату торгового сотрудничества на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"ЕС планирует на следующей неделе предоставить США документ, в котором будет изложен пакет предложений по началу торговых переговоров с администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет агентство.
По словам источников, документ предложит меры по ослаблению торговых и барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
При этом подчеркивается, что планы ЕС могут измениться, так как консультации Еврокомисии с государствами-членами союза все еще продолжаются. В то же время ЕС также работает над ответными мерами на пошлины США в случае, если переговоры с американской стороной не увенчаются успехом, заявляют агентству источники.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАКИТАЙДональд ТрампЕС
 
 
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