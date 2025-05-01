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ФАС проверит доступ интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК
ФАС проверит доступ интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК - 01.05.2025, ПРАЙМ
ФАС проверит доступ интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК, следует из... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T01:32+0300
2025-05-01T01:32+0300
2025-05-01T01:32+0300
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бизнес
россия
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК, следует из ответа главы ведомства Максима Шасколького на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В связи с поступившими обращениями граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика "ПИК", а также информацией, появившейся в открытых источниках в сети Интернет, с учетом высокой социальной значимости услуг связи для населения антимонопольным органом инициирована проверка в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика "ПИК" для оказания услуг связи жильцам", - сказано в документе.
Подчеркивается, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства по результатам анализа, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Отмечается, что антимонопольным органом у региональных жилищных инспекций запрошена информация о лицах, осуществляющих управление многоквартирными домами в жилых комплексах застройщика.
Также в ведомстве сообщили, что направлен запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров о предоставлении информации о фактах ограничения допуска в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах ПИК, включая переписку с управляющими компаниями и иными лицами, предметом которой является доступ в многоквартирный дом.
"ФАС России инициировал проверку по моему запросу в связи с массовыми отключениями интернета в домах ПИК. Это важный шаг, ведь доступ к связи — социально значимая услуга, и граждане не должны страдать из-за монополизации рынка или бездействия управляющих компаний", - сказал Чернышов РИА Новости.
Он напомнил, что предлагал штрафовать управляющие компании, блокирующие конкурентный доступ операторов в дома. По его мнению, ситуация с провайдером Lovit — яркий пример, когда тысячи людей остались без интернета из-за сбоя у единственного провайдера.
"Нельзя допускать таких рисков — у граждан должно быть право выбора!", - добавил вице-спикер Госдумы.
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недвижимость, бизнес, россия, госдума
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Госдума
ФАС проверит доступ интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК
ФАС проверит ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК, следует из ответа главы ведомства Максима Шасколького на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В связи с поступившими обращениями граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика "ПИК", а также информацией, появившейся в открытых источниках в сети Интернет, с учетом высокой социальной значимости услуг связи для населения антимонопольным органом инициирована проверка в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика "ПИК" для оказания услуг связи жильцам", - сказано в документе.
Подчеркивается, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства по результатам анализа, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Отмечается, что антимонопольным органом у региональных жилищных инспекций запрошена информация о лицах, осуществляющих управление многоквартирными домами в жилых комплексах застройщика.
Также в ведомстве сообщили, что направлен запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров о предоставлении информации о фактах ограничения допуска в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах ПИК, включая переписку с управляющими компаниями и иными лицами, предметом которой является доступ в многоквартирный дом.
"ФАС России инициировал проверку по моему запросу в связи с массовыми отключениями интернета в домах ПИК. Это важный шаг, ведь доступ к связи — социально значимая услуга, и граждане не должны страдать из-за монополизации рынка или бездействия управляющих компаний", - сказал Чернышов РИА Новости.
Он напомнил, что предлагал штрафовать управляющие компании, блокирующие конкурентный доступ операторов в дома. По его мнению, ситуация с провайдером Lovit — яркий пример, когда тысячи людей остались без интернета из-за сбоя у единственного провайдера.
"Нельзя допускать таких рисков — у граждан должно быть право выбора!", - добавил вице-спикер Госдумы.