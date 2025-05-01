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ФАС проверит доступ интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК

ФАС проверит доступ интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК - 01.05.2025, ПРАЙМ

ФАС проверит доступ интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК, следует из... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T01:32+0300

2025-05-01T01:32+0300

2025-05-01T01:32+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК, следует из ответа главы ведомства Максима Шасколького на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В связи с поступившими обращениями граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика "ПИК", а также информацией, появившейся в открытых источниках в сети Интернет, с учетом высокой социальной значимости услуг связи для населения антимонопольным органом инициирована проверка в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика "ПИК" для оказания услуг связи жильцам", - сказано в документе. Подчеркивается, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства по результатам анализа, ФАС примет меры антимонопольного реагирования. Отмечается, что антимонопольным органом у региональных жилищных инспекций запрошена информация о лицах, осуществляющих управление многоквартирными домами в жилых комплексах застройщика. Также в ведомстве сообщили, что направлен запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров о предоставлении информации о фактах ограничения допуска в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах ПИК, включая переписку с управляющими компаниями и иными лицами, предметом которой является доступ в многоквартирный дом. "ФАС России инициировал проверку по моему запросу в связи с массовыми отключениями интернета в домах ПИК. Это важный шаг, ведь доступ к связи — социально значимая услуга, и граждане не должны страдать из-за монополизации рынка или бездействия управляющих компаний", - сказал Чернышов РИА Новости. Он напомнил, что предлагал штрафовать управляющие компании, блокирующие конкурентный доступ операторов в дома. По его мнению, ситуация с провайдером Lovit — яркий пример, когда тысячи людей остались без интернета из-за сбоя у единственного провайдера. "Нельзя допускать таких рисков — у граждан должно быть право выбора!", - добавил вице-спикер Госдумы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, госдума