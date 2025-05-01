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Фьючерсы Уолл-стрит пошли вверх

Фьючерсы Уолл-стрит пошли вверх - 01.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит пошли вверх

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пределах 1-2% в четверг после выхода финансовых показателей компаний, свидетельствуют данные торгов и... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T15:38+0300

2025-05-01T15:38+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пределах 1-2% в четверг после выхода финансовых показателей компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,75%, до 41 075 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,77%, до 20 005,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 5 652 пунктов. Акции американской брокерской компании Robinhood растут в цене на предторгах четверга на 4,66% после того, как компания объявила об увеличении чистой прибыли в два раза в годовом выражении - до 336 миллионов долларов в первом квартале. При этом бумаги технологической Microsoft Corp. поднимаются в цене на 8,99%. Разводненная прибыль на акцию компании за первый квартал поднялась до 9,99 доллара с 8,85 доллара годом ранее. "На данный момент мы наблюдаем, что крупные технологические компании демонстрируют свои показатели прибыли, которые обнадеживают, это поддерживает фьючерсы на фондовом рынке", - сказал агентству Блумберг директор по инвестициям в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) HSBC Global Private Banking Георгиос Леонтарис (Georgios Leontaris).

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сша, фьючерсы уолл-стрит, торги