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Фьючерсы Уолл-стрит пошли вверх - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит пошли вверх
Фьючерсы Уолл-стрит пошли вверх - 01.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит пошли вверх
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пределах 1-2% в четверг после выхода финансовых показателей компаний, свидетельствуют данные торгов и... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T15:38+0300
2025-05-01T15:39+0300
экономика
сша
фьючерсы уолл-стрит
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пределах 1-2% в четверг после выхода финансовых показателей компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,75%, до 41 075 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,77%, до 20 005,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,16%, до 5 652 пунктов. Акции американской брокерской компании Robinhood растут в цене на предторгах четверга на 4,66% после того, как компания объявила об увеличении чистой прибыли в два раза в годовом выражении - до 336 миллионов долларов в первом квартале. При этом бумаги технологической Microsoft Corp. поднимаются в цене на 8,99%. Разводненная прибыль на акцию компании за первый квартал поднялась до 9,99 доллара с 8,85 доллара годом ранее. "На данный момент мы наблюдаем, что крупные технологические компании демонстрируют свои показатели прибыли, которые обнадеживают, это поддерживает фьючерсы на фондовом рынке", - сказал агентству Блумберг директор по инвестициям в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) HSBC Global Private Banking Георгиос Леонтарис (Georgios Leontaris).
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сша, фьючерсы уолл-стрит, торги
Экономика, США, фьючерсы Уолл-стрит, Торги
15:38 01.05.2025 (обновлено: 15:39 01.05.2025)
 
Фьючерсы Уолл-стрит пошли вверх

Торги: фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в пределах 1-2% после выхода бизнес-новостей

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пределах 1-2% в четверг после выхода финансовых показателей компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,75%, до 41 075 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,77%, до 20 005,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 5 652 пунктов.
Акции американской брокерской компании Robinhood растут в цене на предторгах четверга на 4,66% после того, как компания объявила об увеличении чистой прибыли в два раза в годовом выражении - до 336 миллионов долларов в первом квартале.
При этом бумаги технологической Microsoft Corp. поднимаются в цене на 8,99%. Разводненная прибыль на акцию компании за первый квартал поднялась до 9,99 доллара с 8,85 доллара годом ранее.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются на корпоративной отчетности
29 апреля, 15:16
"На данный момент мы наблюдаем, что крупные технологические компании демонстрируют свои показатели прибыли, которые обнадеживают, это поддерживает фьючерсы на фондовом рынке", - сказал агентству Блумберг директор по инвестициям в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) HSBC Global Private Banking Георгиос Леонтарис (Georgios Leontaris).
 
ЭкономикаСШАфьючерсы Уолл-стритТорги
 
 
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