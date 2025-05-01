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NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам
NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам - 01.05.2025, ПРАЙМ
NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам
США ещё на начальных этапах подготовки соглашения с Украиной о недрах отклонили возможность включения в него гарантий безопасности со стороны Вашингтона,... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T11:02+0300
2025-05-01T11:02+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. США ещё на начальных этапах подготовки соглашения с Украиной о недрах отклонили возможность включения в него гарантий безопасности со стороны Вашингтона, подписанный документ их не предусматривает. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Окончательный вариант сделки не включает прямых гарантий будущей помощи США в области безопасности... США отвергли эту идею на ранних этапах процесса", - говорится в материале New York Times.В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшее время. По его словам, оно предполагает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в пропорции 50 на 50. Шмыгаль отметил, что документ предусматривает инвестиции в развитие Украины в течение 10 лет, а также получение Киевом военной помощи от Вашингтона, которая будет засчитываться в качестве взноса США в фонд.Как сообщалось ранее, по итогам встречи Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон договорились о том, что ранее оказанная американская финансовая помощь не будет рассматриваться как долговое обязательство в рамках соглашения о недрах.
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мировая экономика, сша, киев, украина, денис шмыгаль, скотт бессент, new york times
Политика, Мировая экономика, США, Киев, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Скотт Бессент, New York Times
NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам
NYT: США отвергли включение в соглашение о недрах гарантий безопасности для Украины
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. США ещё на начальных этапах подготовки соглашения с Украиной о недрах отклонили возможность включения в него гарантий безопасности со стороны Вашингтона, подписанный документ их не предусматривает. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Окончательный вариант сделки не включает прямых гарантий будущей помощи США в области безопасности... США отвергли эту идею на ранних этапах процесса", - говорится в материале New York Times.
В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшее время. По его словам, оно предполагает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в пропорции 50 на 50. Шмыгаль отметил, что документ предусматривает инвестиции в развитие Украины в течение 10 лет, а также получение Киевом военной помощи от Вашингтона, которая будет засчитываться в качестве взноса США в фонд.
Как сообщалось ранее, по итогам встречи Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон договорились о том, что ранее оказанная американская финансовая помощь не будет рассматриваться как долговое обязательство в рамках соглашения о недрах.
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