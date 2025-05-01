https://1prime.ru/20250501/garantii-857205527.html

NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам

NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам - 01.05.2025, ПРАЙМ

NYT: США не включили гарантии безопасности в сделку с Украиной по недрам

США ещё на начальных этапах подготовки соглашения с Украиной о недрах отклонили возможность включения в него гарантий безопасности со стороны Вашингтона,... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T11:02+0300

2025-05-01T11:02+0300

2025-05-01T11:02+0300

политика

мировая экономика

сша

киев

украина

денис шмыгаль

скотт бессент

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/75855/85/758558508_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8771adf7e6c7d3bdad7f0e61caeb9620.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. США ещё на начальных этапах подготовки соглашения с Украиной о недрах отклонили возможность включения в него гарантий безопасности со стороны Вашингтона, подписанный документ их не предусматривает. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Окончательный вариант сделки не включает прямых гарантий будущей помощи США в области безопасности... США отвергли эту идею на ранних этапах процесса", - говорится в материале New York Times.В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США будет подписано в ближайшее время. По его словам, оно предполагает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в пропорции 50 на 50. Шмыгаль отметил, что документ предусматривает инвестиции в развитие Украины в течение 10 лет, а также получение Киевом военной помощи от Вашингтона, которая будет засчитываться в качестве взноса США в фонд.Как сообщалось ранее, по итогам встречи Шмыгаля с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля, Киев и Вашингтон договорились о том, что ранее оказанная американская финансовая помощь не будет рассматриваться как долговое обязательство в рамках соглашения о недрах.

https://1prime.ru/20250501/smi-857205323.html

сша

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, киев, украина, денис шмыгаль, скотт бессент, new york times