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Цены на газ в Европе в апреле снизились почти на 13%

Цены на газ в Европе в апреле снизились почти на 13% - 01.05.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе в апреле снизились почти на 13%

Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в апреле снизилась почти на 13% в месячном выражении, примерно до 410 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T13:04+0300

2025-05-01T13:04+0300

2025-05-01T13:04+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Среднемесячная биржевая цена газа в Европе в апреле снизилась почти на 13% в месячном выражении, примерно до 410 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Средняя стоимость ближайших фьючерсов в прошлом месяце составила 408,2 доллара, что на 12,7% ниже мартовского показателя. Эксперты связывали снижение цен с окончанием отопительного сезона в Европе. При этом в годовом выражении стоимость газа в апреле оказалась на 27,2% выше. Среднемесячная цена газа росла с октября по март прошлого года. Максимальный за два года показатель был достигнут в феврале – около 540 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что такой рост связан с наступлением отопительного сезона в Европе и неопределенностями с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, мировая экономика, европа, ice