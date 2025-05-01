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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе снизились в четверг на 2,1%, до уровня 370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 01.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились в четверг на 2,1%, до уровня 370 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 373,9 доллара за тысячу кубометров (-1,6%). Ценовой минимум составил 369,3 доллара (-2,8%), ценовой максимум - 378,6 доллара (–0,4%). Последние фьючерсы торговались по 371,8 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня: 379,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя за 2024 год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе: с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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