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В ГД предложили ежеквартально индексировать зарплату - 01.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили ежеквартально индексировать зарплату
В ГД предложили ежеквартально индексировать зарплату - 01.05.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ежеквартально индексировать зарплату
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T04:21+0300
2025-05-01T04:21+0300
экономика
россия
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предлагает установить, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, на сегодняшний день в Трудовом кодексе существует норма об индексации заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги, но она носит рекомендательный характер. "В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, причем ее размер не отвечает уровню инфляции. Частные компании сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат", - сказал политик. Лидер СРЗП напомнил, что реальные доходы населения падают второй год подряд, а номинальный рост зарплат в большинстве секторов экономики отстает от роста цен. "В этой связи мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе положение об обязательной компенсации зарплат как для бюджетных организаций, так и для других работодателей, которая должна проводиться ежеквартально на уровень инфляции за предыдущий период", - отметил депутат Госдумы. Миронов считает, что эта мера приведет к повышению доходов россиян, поддержит покупательский спрос и стабилизирует социально-экономическую ситуацию в России.
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россия, сергей миронов, госдума
Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
04:21 01.05.2025
 
В ГД предложили ежеквартально индексировать зарплату

Миронов предложил ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предлагает установить, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, на сегодняшний день в Трудовом кодексе существует норма об индексации заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги, но она носит рекомендательный характер.
"В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, причем ее размер не отвечает уровню инфляции. Частные компании сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат", - сказал политик.
Лидер СРЗП напомнил, что реальные доходы населения падают второй год подряд, а номинальный рост зарплат в большинстве секторов экономики отстает от роста цен.
"В этой связи мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе положение об обязательной компенсации зарплат как для бюджетных организаций, так и для других работодателей, которая должна проводиться ежеквартально на уровень инфляции за предыдущий период", - отметил депутат Госдумы.
Миронов считает, что эта мера приведет к повышению доходов россиян, поддержит покупательский спрос и стабилизирует социально-экономическую ситуацию в России.
 
ЭкономикаРОССИЯСергей МироновГосдума
 
 
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