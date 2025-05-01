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Историк рассказал, как Геббельс покончил с собой после самоубийства Гитлера

Историк рассказал, как Геббельс покончил с собой после самоубийства Гитлера - 01.05.2025, ПРАЙМ

Историк рассказал, как Геббельс покончил с собой после самоубийства Гитлера

Министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс, ставший германским рейхсканцлером после самоубийства Гитлера, просил Иосифа Сталина о прекращении огня, но... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T06:33+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс, ставший германским рейхсканцлером после самоубийства Гитлера, просил Иосифа Сталина о прекращении огня, но получил в ответ отказ и требование безоговорочной капитуляции Германии, после чего окончательно решил свести счеты с жизнью вслед за своим фюрером, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Второго мая 1945 года, в районе 17 часов, военные контрразведчики 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, разыскивая в саду рейхсканцелярии в Берлине тело Адольфа Гитлера, обнаружили в нескольких метрах от дверей бункера два обгоревших трупа: мужской и женский, отметил Матвеев. "Труп мужчины низкого роста, – записано в акте опознания, – ступень правой ноги в полусогнутом состоянии (колченогий) с обгоревшим металлическим протезом, остатки обгоревшего мундира формы нацистской партии НСДАП, золотой партийный значок, обгоревший; у обгоревшего трупа женщины обнаружен золотой обгоревший портсигар, на трупе золотой партийный значок члена партии НСДАП и обгоревшая золотая брошь". С помощью привлеченных опознавателей – техника гаража Карла Шнейдера и повара канцелярии Вильгельма Ланге в мужчине был опознан рейхсминистр пропаганды Германии Йозеф Геббельс. "На следующий день Геббельса также опознал и плененный вице-адмирал Ганс-Эрих Фосс, который в последний раз видел его в 20.30 1 мая 1945-го, причем в беседе с ним Геббельс заявил, что последует примеру Гитлера, то есть покончит жизнь самоубийством", - сказал Матвеев. Фосс признал в обгоревшем трупе жену Геббельса и в подтверждение своего заключения пояснил, что "труп женщины по росту (вышесредний), наличие на трупе обгоревшего золотого партийного значка НСДАП (единственный знак у немецкой женщины, врученный ей Гитлером за 3 дня до его самоубийства)". Кроме того, при осмотре обнаруженного у трупа женщины портсигара на внутренней стороне одной из крышек обнаружена монограмма на немецком языке: "Адольф Гитлер, 29. X. 34 г.". Им, как заявил Фосс, пользовалась жена Геббельса. СМЕРТЕЛЬНЫЕ "ПРИВИВКИ" ДЕТЯМ "В отличии от Гитлера и его жены Евы Браун, чьи останки были найдены только 5 мая в том же саду в воронке под слоем земли, тела Геббельса и его жены лежали прямо на поверхности и пострадали от огня не столь критично, поэтому черты их лиц были более-менее узнаваемы. А наличие у Геббельса физического недостатка в виде колченогости (разная длина ног), которая компенсировалась металлическим протезом, делала опознание практически безошибочным", - отметил Матвеев. По его словам, 3 мая 1945 года командир взвода отдела контрразведки "Смерш" 207 стрелковой дивизии старший лейтенант Ильин при обследовании подземного бункера рейхсканцелярии, на кроватях в отдельной комнате обнаружил шесть трупов детей Геббельсов в возрасте от 3 до 14 лет (5 девочек и один мальчик), с признаками отравления, одетых в легкие ночные платья. При осмотре трупов детей, во всех из них без исключения Фосс опознал детей Геббельса, так как неоднократно видел их. При этом одна из дочерей бывала в квартире Фосса. Матвеев привел выдержки из показаний задержанного советской контрразведкой в имперской канцелярии врача Гельмута Кунца, который, как оказалось, принимал личное участие в умерщвлении детей Геббельсов. "27 апреля с.г. перед ужином, в 8-9 часов вечера я встретил жену Геббельса в коридоре у входа в бункер Гитлера, где она мне заявила, что хочет обратиться ко мне по одному очень важному вопросу, и здесь же добавила: "Сейчас такое положение, что, очевидно, нам придется умереть", – а поэтому просит меня, чтобы я помог умертвить ее детей, на что я дал свое согласие. После этого разговора жена Геббельса пригласила меня в детскую спальню и показала мне всех своих детей", - говорил Кунц. "Первого мая с.г., примерно в 4–5 часов дня мне в госпиталь позвонила жена Геббельса, которая заявила, что прошло уже достаточно времени, и просила сейчас же прийти в бункер… Жена Геббельса пригласила меня зайти в кабинет и заявила, что решение уже принято (речь шла об умерщвлении детей), т.к. фюрер умер и примерно в 8-9 часов вечера части будут пытаться уходить из окружения, а поэтому мы должны умереть. Другого выхода для нас нет. Во время беседы я предложил жене Геббельса отправить детей в госпиталь и представить их под опеку Красного Креста, на что она не согласилась и заявила: пусть лучше дети умирают", - вспоминал Кунц. По словам врача, в это время дети уже лежали в кроватях, но не спали. "Жена Геббельса объявила детям: "Дети, не пугайтесь, сейчас вам доктор сделает прививку, которую сейчас делают детям и солдатам". С этими словами она вышла из комнаты, а я остался один в комнате и приступил к впрыскиванию морфия… После чего я снова вышел в переднюю, где застал жену Геббельса, которой заявил, что нужно обождать минут 10, потом дети заснут", - показывал Кунц. "Спустя 10 минут жена Геббельса в сопровождении меня вошла в спальню к детям, где пробыла минут 5, каждому из них вложила в рот по раздавленной ампуле цианистого калия. Когда мы вернулись в переднюю, она заявила: "Все кончено". Затем я с ней направился вниз, в рабочий кабинет Геббельса, где застали последнего в очень нервозном состоянии, расхаживающим по комнате. Войдя в кабинет, жена Геббельса заявила: "С детьми все кончено, теперь нам нужно подумать о себе". На что ей Геббельс ответил: "Нужно торопиться, так как у нас мало времени". Дальше жена Геббельса заявила: "Умирать здесь в подвале не будем", а Геббельс добавил: "Конечно, мы пойдем на улицу, в сад", - говорил врач. Несмотря на то, что в саду рейхсканцелярии возле тел четы Геббельс лежали обгоревшие пистолеты "Вальтер", проведенная через несколько дней судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу о наступлении смерти в результате отравления цианистым калием, отметил Матвеев. ПОВТОРИВШИЙ СУДЬБУ ГИТЛЕРА "Йозеф Геббельс приобщился к национал-социализму в начале 1924 года, а в октябре 1925-го лично познакомился с Гитлером и с этого момента связал себя с фюрером нацистской партии до самого конца своих дней, практически синхронизировав с ним и свою жизнь и свою смерть с интервалом чуть более суток. В собственноручных показаниях под заголовком "Геринг, Гиммлер, Геббельс - какими я их знал" от 28 января 1951 года генерал-фельдмаршал Эвальд фон Клейст написал: "Геббельс, без сомнения, самый умный из приближенных Гитлера, ненавидимый Герингом и Гиммлером, не мог рассчитывать на то, чтобы захватить одному власть после Гитлера. Исчезнет Гитлер, не станет и Геббельса", - сказал историк. Так оно в результате и вышло, отметил Матвеев. "Назначенный Гитлером за день до смерти вместо себя рейхсканцлером, Геббельс 1 мая подписал единственный официальный документ в этой должности – письмо Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами СССР, и приказал генералу Кребсу доставить его на командный пункт 8-й гвардейской армии, которая вела наступление на центр Берлина. В письме Геббельс сообщил Сталину о смерти Гитлера и просил его о прекращении огня. Однако Москва отвергла эту просьбу и настаивала только на безоговорочной капитуляции, что окончательно подтолкнуло чету Геббельсов к самоубийству", - добавил эксперт. По словам Матвеева, важную информацию о последних днях Геббельса сообщила сдавшаяся американцам 9 мая 1945 года немецкая летчица Ханна Райч, находившаяся в "фюрербункере" с 26 апреля до раннего утра 30 апреля 1945-го. Этой информацией разведка США поделилась с советскими коллегами. "Во время пребывания в бункере Райч стала свидетелем гневной реакции Геббельса на измену Геринга. По ее воспоминаниям, он ходил по своему маленькому кабинету из стороны с сторону и высказывал злобные ругательства в адрес бывшего рейхсмаршала. "Эта свинья, – говорил Геббельс, – которая всегда выставляла себя главным помощником фюрера, теперь не имеет мужества быть рядом с ним. И как будто этого еще мало, он хочет сменить фюрера на посту главы государства. Он, вечно ничего не понимавший, погубивший отечество своими промахами и глупостью, хочет теперь руководить всей нацией. Уже этим он доказывает, что он никогда не был по-настоящему одним из нас, что в душе он всегда был слабым и предателем", - сказал Матвеев, опираясь на исторические свидетельства об главном нацистском пропагандисте Геббельсе. "Геббельс настолько вошел в свою привычную роль оратора-пропагандиста, что его пафосные речи "о чести", "верности фюреру до конца", "о гибели во славу рейха" можно было слышать в бункере в любое время дня и ночи. Ханне Райч казалось, что Геббельс так ведет себя, "как будто говорит перед легионом историков, жадно ловящих и записывающих каждое его слово". Слушая эти высокопарные тирады главного пропагандиста рейха вместе с прилетевшим вместе с ней генералом люфтваффе Робертом Риттером фон Греймом, они только качали головой и задавались вопросом: "И это те, кто правил нашей страной?", - добавил собеседник агентства. Глядя же на жену Геббельса Магду, Райч заметила, что та была одним из убежденных слушателей "высоконаучных" речей ее собственного мужа и являла собой самый яркий пример влияния нацистской идеологии на немецкую женщину, отметил Матвеев. "Интересно, что из всей "большой пятерки" самого ближнего круга сподвижников Гитлера (Геринг, Гиммлер, Геббельс, Борман и Кейтель) только Геббельс оказался тем единственным, кто пошел за своим фюрером до конца. В этой связи запись в его личном дневнике за 28 марта 1945 года о том, что "фюрер собрал вокруг себя только слабохарактерных людей, на которых он в критическую минуту не может положиться", выглядит провидчески. Ровно через месяц его пророчество сбылось! "В лихорадочной обстановке предательства, окружающей фюрера в эти критические дни, – написал рейхсминистр пропаганды в своем дополнении к завещанию Адольфа Гитлера, – должно быть хотя бы несколько человек, которые остались бы безусловно верными ему до смерти", - добавил историк. По словам Матевеева, волею судьбы Гитлер и Геббельс, будучи близко связанны при жизни, оказались неразлучны и после смерти. "Их останки стали своеобразным трофеем военной контрразведки "Смерш" НКО СССР (впоследствии 3-го Главного управления МГБ СССР – 3-го управления КГБ при СМ СССР), и были вместе преданы земле. За первый послевоенный год они перезахоранивались три раза (города Бух, Финов и Ратенов) – по месту дислокации Отдела контрразведки "Смерш" 3-й ударной армии. Затем в феврале 1946 года их переместили на территорию военного городка в Магдебург, откуда они были изъяты и окончательно уничтожены только в 1970 году по инициативе председателя КГБ при Совете министров СССР Юрия Андропова, и с санкции Политбюро ЦК КПСС", - сказал эксперт. А ровно 55 лет назад, в апреле 1970 года, оперативная группа особого отдела КГБ по 3-й армии Группы советских войск в Германии (ГСВГ), выполняя указание председателя КГБ, конспиративно вскрыла захоронение, вывезла полуистлевший прах лидеров Третьего рейха и членов их семей на военный полигон, сожгла на костре до основания, и развеяла пепел над руслом ближайшей реки, подытожил Матвеев.

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общество , москва, германия, берлин, красный крест, нко, совет министров