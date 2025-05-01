https://1prime.ru/20250501/gebreyesus-857212112.html

В ВОЗ заявили о крупнейшем сбое в финансировании здравоохранения

В ВОЗ заявили о крупнейшем сбое в финансировании здравоохранения - 01.05.2025, ПРАЙМ

В ВОЗ заявили о крупнейшем сбое в финансировании здравоохранения

Мир переживает величайший в истории сбой в финансировании глобального здравоохранения из-за сокращения помощи со стороны США, заявил на брифинге в Женеве глава... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T16:58+0300

2025-05-01T16:58+0300

2025-05-01T16:58+0300

экономика

мировая экономика

сша

женева

тедрос адханом гебрейесус

дональд трамп

воз

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83534/95/835349511_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c57d2aa4c72f84090e6fc0be7d4e06bd.jpg

ЖЕНЕВА, 1 мая - ПРАЙМ. Мир переживает величайший в истории сбой в финансировании глобального здравоохранения из-за сокращения помощи со стороны США, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Соединенных Штатов слишком большого финансирования. 3 февраля глава организации сообщил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода Штатов из организации. "Мы переживаем самый масштабный сбой в финансировании глобального здравоохранения за всю нашу историю", - сказал Гебрейесус на брифинге для ассоциации аккредитованных в ООН журналистов в Женеве (ACANU). Гебрейесус добавил, что в течение многих лет в ВОЗ говорили о необходимости изменения глобального финансирования здравоохранения и подчеркивали важность самообеспечения и внутреннего финансирования. "Конечно, страны-доноры могут тратить деньги, куда хотят, - и мы благодарны тем, кто десятилетиями финансировал системы здравоохранения по всему миру, но вместо упорядоченного сокращения объемов зарубежной помощи в целях развития и сложных экономических и торговых условий в общественном здравоохранении царит хаос", - подчеркнул глава ВОЗ. Гебрейесус уточнил, что, например, существует реальная опасность того, что успехи в борьбе с забытыми тропическими болезнями, от которых страдает более миллиарда человек и которые непропорционально сильно влияют на беднейшие и наиболее маргинализированные общины, могут быть сведены на нет.

https://1prime.ru/20250424/voz-856985074.html

сша

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, женева, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз, оон