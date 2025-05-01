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В Госдуме предложили бесплатно посещать семейных психологов
В Госдуме предложили бесплатно посещать семейных психологов - 01.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили бесплатно посещать семейных психологов
Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил дать возможность бойцам СВО и их супругам бесплатно посещать семейных психологов. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T01:17+0300
2025-05-01T01:17+0300
2025-05-01T01:17+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил дать возможность бойцам СВО и их супругам бесплатно посещать семейных психологов.
"На сегодняшний момент в стране растет число разводов в семьях ветеранов СВО. Недопонимания между супругами происходят на фоне посттравматического синдрома, который переживают бывшие участники спецоперации и отсутствия эффективной психологической поддержки, а также общей системы ресоциализации для них. В дальнейшем масштаб этих проблем может только расти. Предлагаю сделать возможным бесплатное прохождение семейного психолога, как только становится понятно, что семейная пара не может самостоятельно справиться с разногласиями", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что возвращение к мирной жизни для бойцов СВО - это очень непростой процесс и испытание для них и для их близких людей.
"Им требуется специализированная помощь", - подчеркнул Антропенко.
Депутат добавил, что в бытовом и юридическом плане уже осуществляется поддержка со стороны государства, в том числе и помощь с трудоустройством.
"Но мы упускаем довольно деликатный психологический процесс адаптации, с которым человек не всегда может справиться без посторонней помощи", - подчеркнул парламентарий.
Антропенко напомнил, что в Госдуму внесён законопроект о помощи семейного психолога при разводе, если в семье есть несовершеннолетние дети, одним из соавторов которого является вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Принятие законопроекта, я уверен, может сохранить огромное количество семей, а также улучшить внутреннюю атмосферу внутри семьи", - заключил он.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода. Авторами проекта выступили депутат ГД Игорь Антропенко, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов.
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В Госдуме предложили бесплатно посещать семейных психологов
Депутат Антропенко предложил разрешить бойцам СВО бесплатно посещать семейных психологов
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил дать возможность бойцам СВО и их супругам бесплатно посещать семейных психологов.
"На сегодняшний момент в стране растет число разводов в семьях ветеранов СВО. Недопонимания между супругами происходят на фоне посттравматического синдрома, который переживают бывшие участники спецоперации и отсутствия эффективной психологической поддержки, а также общей системы ресоциализации для них. В дальнейшем масштаб этих проблем может только расти. Предлагаю сделать возможным бесплатное прохождение семейного психолога, как только становится понятно, что семейная пара не может самостоятельно справиться с разногласиями", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что возвращение к мирной жизни для бойцов СВО - это очень непростой процесс и испытание для них и для их близких людей.
"Им требуется специализированная помощь", - подчеркнул Антропенко.
Депутат добавил, что в бытовом и юридическом плане уже осуществляется поддержка со стороны государства, в том числе и помощь с трудоустройством.
"Но мы упускаем довольно деликатный психологический процесс адаптации, с которым человек не всегда может справиться без посторонней помощи", - подчеркнул парламентарий.
Антропенко напомнил, что в Госдуму внесён законопроект о помощи семейного психолога при разводе, если в семье есть несовершеннолетние дети, одним из соавторов которого является вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Принятие законопроекта, я уверен, может сохранить огромное количество семей, а также улучшить внутреннюю атмосферу внутри семьи", - заключил он.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода. Авторами проекта выступили депутат ГД Игорь Антропенко, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов.