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В Госдуме предложили бесплатно посещать семейных психологов

В Госдуме предложили бесплатно посещать семейных психологов - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили бесплатно посещать семейных психологов

Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил дать возможность бойцам СВО и их супругам бесплатно посещать семейных психологов. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T01:17+0300

2025-05-01T01:17+0300

2025-05-01T01:17+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил дать возможность бойцам СВО и их супругам бесплатно посещать семейных психологов. "На сегодняшний момент в стране растет число разводов в семьях ветеранов СВО. Недопонимания между супругами происходят на фоне посттравматического синдрома, который переживают бывшие участники спецоперации и отсутствия эффективной психологической поддержки, а также общей системы ресоциализации для них. В дальнейшем масштаб этих проблем может только расти. Предлагаю сделать возможным бесплатное прохождение семейного психолога, как только становится понятно, что семейная пара не может самостоятельно справиться с разногласиями", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что возвращение к мирной жизни для бойцов СВО - это очень непростой процесс и испытание для них и для их близких людей. "Им требуется специализированная помощь", - подчеркнул Антропенко. Депутат добавил, что в бытовом и юридическом плане уже осуществляется поддержка со стороны государства, в том числе и помощь с трудоустройством. "Но мы упускаем довольно деликатный психологический процесс адаптации, с которым человек не всегда может справиться без посторонней помощи", - подчеркнул парламентарий. Антропенко напомнил, что в Госдуму внесён законопроект о помощи семейного психолога при разводе, если в семье есть несовершеннолетние дети, одним из соавторов которого является вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Принятие законопроекта, я уверен, может сохранить огромное количество семей, а также улучшить внутреннюю атмосферу внутри семьи", - заключил он. Ранее в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода. Авторами проекта выступили депутат ГД Игорь Антропенко, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов.

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общество , бизнес, россия, рф, госдума