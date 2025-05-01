https://1prime.ru/20250501/ice-857205012.html

Цены на газ в Европе снижаются на 0,7%

Цены на газ в Европе снижаются на 0,7% - 01.05.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе снижаются на 0,7%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг уменьшаются на 0,7%, до 377,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T10:30+0300

2025-05-01T10:30+0300

2025-05-01T10:30+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/82307/31/823073115_0:159:2000:1284_1920x0_80_0_0_a2bab992581ed7bad7c0ce9d45c3c4d4.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг уменьшаются на 0,7%, до 377,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 373,9 доллара за тысячу кубометров (-1,6%). А по состоянию на 10.13 мск их стоимость составляет 377,2 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 379,9 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250430/slovakiya-857196222.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice