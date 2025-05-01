https://1prime.ru/20250501/iena-857206348.html

Доллар дорожает к иене после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку

Доллар дорожает к иене после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку - 01.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к иене после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку

Стоимость доллара к иене растет в четверг днем после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку, трейдеры ожидают статистику из США, свидетельствуют данные... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T11:45+0300

2025-05-01T11:45+0300

2025-05-01T11:45+0300

экономика

рынки

торги

сша

япония

банк японии

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет в четверг днем после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку, трейдеры ожидают статистику из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.36 мск курс доллара к иене рос до 144,18 иены со 142,94 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1328 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,133 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 99,77 пункта. Ранее в четверг Банк Японии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне около 0,5%. Также регулятор понизил прогнозы по росту ВВП и инфляции в стране на текущий фингод (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 год). Инвесторы ожидают позднее в четверг публикации статистики из США, что может повлиять на стоимость доллара. Так, согласно прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 апреля выросло на 2 тысячи - до 224 тысяч заявок. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле, как ожидается, сократился до 48% с мартовских 49%. В то же время объем торгов несколько снижен, поскольку торги во Франции и Германии не проходят в четверг в связи с выходным днем.

https://1prime.ru/20250501/yaponiya-857202546.html

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, сша, япония, банк японии