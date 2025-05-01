Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к иене после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку - 01.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250501/iena-857206348.html
Доллар дорожает к иене после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку
Доллар дорожает к иене после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку - 01.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к иене после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку
Стоимость доллара к иене растет в четверг днем после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку, трейдеры ожидают статистику из США, свидетельствуют данные... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T11:45+0300
2025-05-01T11:45+0300
экономика
рынки
торги
сша
япония
банк японии
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет в четверг днем после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку, трейдеры ожидают статистику из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.36 мск курс доллара к иене рос до 144,18 иены со 142,94 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1328 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,133 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 99,77 пункта. Ранее в четверг Банк Японии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне около 0,5%. Также регулятор понизил прогнозы по росту ВВП и инфляции в стране на текущий фингод (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 год). Инвесторы ожидают позднее в четверг публикации статистики из США, что может повлиять на стоимость доллара. Так, согласно прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 апреля выросло на 2 тысячи - до 224 тысяч заявок. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле, как ожидается, сократился до 48% с мартовских 49%. В то же время объем торгов несколько снижен, поскольку торги во Франции и Германии не проходят в четверг в связи с выходным днем.
https://1prime.ru/20250501/yaponiya-857202546.html
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, сша, япония, банк японии
Экономика, Рынки, Торги, США, ЯПОНИЯ, Банк Японии
11:45 01.05.2025
 
Доллар дорожает к иене после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку

Курс доллара к иене растет после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет в четверг днем после решения Банка Японии сохранить ключевую ставку, трейдеры ожидают статистику из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.36 мск курс доллара к иене рос до 144,18 иены со 142,94 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1328 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,133 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 99,77 пункта.
Ранее в четверг Банк Японии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне около 0,5%. Также регулятор понизил прогнозы по росту ВВП и инфляции в стране на текущий фингод (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 год).
Инвесторы ожидают позднее в четверг публикации статистики из США, что может повлиять на стоимость доллара. Так, согласно прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 апреля выросло на 2 тысячи - до 224 тысяч заявок. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле, как ожидается, сократился до 48% с мартовских 49%.
В то же время объем торгов несколько снижен, поскольку торги во Франции и Германии не проходят в четверг в связи с выходным днем.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%
08:33
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАЯПОНИЯБанк Японии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала