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"Бутербродекс" в первой половине апреля вырос на 0,3 пункта

"Бутербродекс" в первой половине апреля вырос на 0,3 пункта - 01.05.2025, ПРАЙМ

"Бутербродекс" в первой половине апреля вырос на 0,3 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине апреля вырос на 0,3 | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T08:21+0300

2025-05-01T08:21+0300

2025-05-01T08:21+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине апреля вырос на 0,3 пункта - до 157,1 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 1 по 15 апреля средний чек вырос по огурцам (на 1,1%, до 182 рублей), кофе (на 0,9%, до 226 рублей), сыру (на 0,8%, до 238 рублей), сливочному маслу (на 0,4%, до 243 рублей). Снизился он только по ветчине - на 0,8%, до 259 рублей. А прежним средний чек остался по батону (48 рублей) и сахару (71 рубль). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 0,3 пункта, до 157,1 пункта.

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