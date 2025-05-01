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Фондовые индексы Австралии и Японии закрылись в четверг ростом

Фондовые индексы Австралии и Японии закрылись в четверг ростом - 01.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Австралии и Японии закрылись в четверг ростом

Фондовые индексы Австралии и Японии в четверг выросли, в то время как рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T11:38+0300

2025-05-01T11:38+0300

2025-05-01T11:38+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии и Японии в четверг выросли, в то время как рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,24%, до 8 145,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,13%, до 36 452,3 пункта. Торги в Китае, Гонконге и Южной Корее в четверг не проводились в связи с выходным днем. По итогам среды Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 279,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,7%, до 1 915,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднялся на 0,51%, до 22 119,41 пункта, южнокорейский KOSPI - уменьшился на 0,34%, до 2 556,61 пункта. Ранее в четверг Банк Японии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне около 0,5%. Также регулятор понизил прогнозы по росту ВВП и инфляции в стране на текущий фингод (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 год). Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Австралии, по окончательной оценке, в апреле снизился до 51,7 пункта после 52,1 пункта в марте, как и предполагала предварительная оценка. PMI промышленности Японии вырос до 48,7 пункта с 48,4 пункта в марте, что оказалось выше предварительной оценки роста только до 48,5 пункта. Ранее в четверг также была опубликована статистика по торговле. Так, экспорт Австралии в марте к февралю вырос на 7,6%, импорт - сократился на 2,2%. Экспорт Южной Кореи в апреле в годовом выражении вырос на 3,7%, хотя ожидалось снижение на 1,6%, а импорт - снизился на 2,7% при прогнозе снижения на 6,9%.

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рынки, торги, индексы, австралия, япония, южная корея, nikkei 225, shenzhen composite, hang seng index