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Фондовый индекс Британии слабо снижается - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250501/indeks-857208030.html
Фондовый индекс Британии слабо снижается
Фондовый индекс Британии слабо снижается - 01.05.2025, ПРАЙМ
Фондовый индекс Британии слабо снижается
Фондовый индекс Великобритании показывает слабую отрицательную динамику в четверг днем после выхода данных по промышленному сектору страны, торги в Германии и... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T13:34+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Фондовый индекс Великобритании показывает слабую отрицательную динамику в четверг днем после выхода данных по промышленному сектору страны, торги в Германии и Франции не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.22 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,02%, до 8 493,44 пункта. Торги в Германии и Франции не проводятся в четверг в связи с выходным днем. По итогам торговой сессии среды немецкий индекс DAX вырос на 0,32%, до 22 496,98 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 593,87 пункта. Ранее в четверг S&amp;P Global опубликовала окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в промышленности Великобритании. Так, показатель в апреле вырос до 45,4 пункта с 44,9 пункта в марте. Аналитики ожидали снижения показателя до уровня в 44 пункта. "Опрошенные производители отметили, что объявление пошлин со стороны США оказывают значительное влияние на мировые рынки, поскольку торговые партнеры адаптируются к усилению волатильности торговли. При этом производители сталкиваются с более жесткими ценовыми условиями", - цитирует агентство Блумберг директора S&amp;P Global Market Intelligence Роба Добсона (Rob Dobson).
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рынки, торги, индексы, великобритания, германия, франция, dax
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, DAX
13:34 01.05.2025
 
Фондовый индекс Британии слабо снижается

FTSE 100 снизился в четверг после выхода данных по промышленному сектору Британии

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Фондовый индекс Великобритании показывает слабую отрицательную динамику в четверг днем после выхода данных по промышленному сектору страны, торги в Германии и Франции не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.22 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,02%, до 8 493,44 пункта.
Торги в Германии и Франции не проводятся в четверг в связи с выходным днем. По итогам торговой сессии среды немецкий индекс DAX вырос на 0,32%, до 22 496,98 пункта, французский CAC 40 - на 0,5%, до 7 593,87 пункта.
Ранее в четверг S&P Global опубликовала окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в промышленности Великобритании. Так, показатель в апреле вырос до 45,4 пункта с 44,9 пункта в марте. Аналитики ожидали снижения показателя до уровня в 44 пункта.
"Опрошенные производители отметили, что объявление пошлин со стороны США оказывают значительное влияние на мировые рынки, поскольку торговые партнеры адаптируются к усилению волатильности торговли. При этом производители сталкиваются с более жесткими ценовыми условиями", - цитирует агентство Блумберг директора S&P Global Market Intelligence Роба Добсона (Rob Dobson).
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
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