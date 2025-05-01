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Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза

Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза - 01.05.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле сократился до 48,7% с уровня марта в 49%, свидетельствуют данные американского... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T17:03+0300

2025-05-01T17:03+0300

2025-05-01T17:04+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле сократился до 48,7% с уровня марта в 49%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 48%.

https://1prime.ru/20250401/ssha-856290618.html

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мировая экономика, промышленность, сша