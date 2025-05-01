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Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза - 01.05.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле сократился до 48,7% с уровня марта в 49%, свидетельствуют данные американского... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:03+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле сократился до 48,7% с уровня марта в 49%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 48%.
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мировая экономика, промышленность, сша
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США
Индекс деловой активности в промышленности США снизился выше прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США в апреле сократился до 48,7%
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле сократился до 48,7% с уровня марта в 49%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 48%.
Индекс деловой активности в промышленности США снизился сильнее прогноза