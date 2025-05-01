https://1prime.ru/20250501/indeks-857212898.html
Основные фондовые индексы США растут в четверг
Основные фондовые индексы США растут в четверг - 01.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США растут в четверг
Основные фондовые индексы США поднимаются в четверг после публикации сильных отчетов компаний технологического сектора, следует из данных торгов. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T17:17+0300
2025-05-01T17:17+0300
2025-05-01T17:17+0300
экономика
рынки
индексы
торги
сша
москва
рф
meta
dow jones
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в четверг после публикации сильных отчетов компаний технологического сектора, следует из данных торгов. По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,49%, до 40 869,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,54% - до 17 714,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 5 616,35 пункта. После закрытия торгов среды свои отчеты опубликовали Microsoft Corp. и Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Так, в третьем квартале фингода выручка Microsoft выросла на 13% и превзошла прогноз, акции компании дорожают на 8,6%. Выручка Meta* в первом квартале поднялась на 16% и также оказалась лучше ожиданий, акции компании растут в цене на 4,4%. Также акции американской брокерской компании Robinhood дешевеют на 4,3% - согласно ее финотчету, выручка в первом квартале выросла в 1,5 раза год к году, но оказалась чуть ниже ожиданий. Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's дешевеют на 1,1%, ранее в четверг до открытия торгов компания сообщила о снижении выручки на 3,5%, до 5,956 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза в 6,15 миллиарда. Рынки также оценивают макростатистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 26 апреля выросло до 241 тысячи с 223 тысяч неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 224 тысячи. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 48,7% с уровня марта в 49%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 48%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250430/birzha-857185932.html
сша
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7e60ef57995b0498556262d8527990.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, индексы, торги, сша, москва, рф, meta, dow jones, microsoft, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, США, МОСКВА, РФ, Meta, Dow Jones, Microsoft, Nasdaq Composite
Основные фондовые индексы США растут в четверг
Фондовые индексы США растут после публикации отчетов компаний технологического сектора
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в четверг после публикации сильных отчетов компаний технологического сектора, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,49%, до 40 869,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,54% - до 17 714,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 5 616,35 пункта.
После закрытия торгов среды свои отчеты опубликовали Microsoft Corp. и Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Так, в третьем квартале фингода выручка Microsoft выросла на 13% и превзошла прогноз, акции компании дорожают на 8,6%. Выручка Meta* в первом квартале поднялась на 16% и также оказалась лучше ожиданий, акции компании растут в цене на 4,4%.
Также акции американской брокерской компании Robinhood дешевеют на 4,3% - согласно ее финотчету, выручка в первом квартале выросла в 1,5 раза год к году, но оказалась чуть ниже ожиданий. Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's дешевеют на 1,1%, ранее в четверг до открытия торгов компания сообщила о снижении выручки на 3,5%, до 5,956 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза в 6,15 миллиарда.
Рынки также оценивают макростатистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 26 апреля выросло до 241 тысячи с 223 тысяч неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 224 тысячи.
А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 48,7% с уровня марта в 49%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 48%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Основные фондовые индексы США падают на новостях о снижении ВВП страны