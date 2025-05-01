https://1prime.ru/20250501/indeks-857212898.html

Основные фондовые индексы США растут в четверг

Основные фондовые индексы США растут в четверг - 01.05.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США растут в четверг

Основные фондовые индексы США поднимаются в четверг после публикации сильных отчетов компаний технологического сектора, следует из данных торгов. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T17:17+0300

2025-05-01T17:17+0300

2025-05-01T17:17+0300

экономика

рынки

индексы

торги

сша

москва

рф

meta

dow jones

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США поднимаются в четверг после публикации сильных отчетов компаний технологического сектора, следует из данных торгов. По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,49%, до 40 869,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,54% - до 17 714,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 5 616,35 пункта. После закрытия торгов среды свои отчеты опубликовали Microsoft Corp. и Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Так, в третьем квартале фингода выручка Microsoft выросла на 13% и превзошла прогноз, акции компании дорожают на 8,6%. Выручка Meta* в первом квартале поднялась на 16% и также оказалась лучше ожиданий, акции компании растут в цене на 4,4%. Также акции американской брокерской компании Robinhood дешевеют на 4,3% - согласно ее финотчету, выручка в первом квартале выросла в 1,5 раза год к году, но оказалась чуть ниже ожиданий. Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's дешевеют на 1,1%, ранее в четверг до открытия торгов компания сообщила о снижении выручки на 3,5%, до 5,956 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогноза в 6,15 миллиарда. Рынки также оценивают макростатистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 26 апреля выросло до 241 тысячи с 223 тысяч неделей ранее, прогноз предполагал значение на уровне в 224 тысячи. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле снизился до 48,7% с уровня марта в 49%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 48%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250430/birzha-857185932.html

сша

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, индексы, торги, сша, москва, рф, meta, dow jones, microsoft, nasdaq composite