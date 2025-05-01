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"Почту России" планируют интегрировать с сервисом Госуслуги

"Почту России" планируют интегрировать с сервисом Госуслуги - 01.05.2025, ПРАЙМ

"Почту России" планируют интегрировать с сервисом Госуслуги

В Госдуму в мае-июне внесут законопроект о закреплении за "Почтой России" статуса уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в многоквартирные... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T19:03+0300

2025-05-01T19:03+0300

2025-05-01T19:03+0300

экономика

госдума

законопроект

интеграция

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В Госдуму в мае-июне внесут законопроект о закреплении за "Почтой России" статуса уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома, а также интеграции с цифровыми сервисами, включая Госуслуги, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Совета директоров "Почты России" Сергей Гаврилов. "Законопроект, который задаёт направление для качественного преобразования "Почты России" в новых условиях будет внесен в Государственную Думу в мае-июне, в текущем месяце истечет срок его публичного обсуждения. Законопроект предлагает не локальные изменения, а новую целостную модель взаимодействия между государством, технологическими платформами и гражданами", - сказал Гаврилов. По словам парламентария, один из наиболее значимых элементов инициативы — законодательное закрепление за "Почтой России" статуса уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома, что формализует её позицию в этой сфере. "Ранее такая функция осуществлялась на практике, но не имела чёткой правовой основы, что создавало условия для конкуренции с частными операторами без единых правил", - пояснил он. Гаврилов отметил, что согласно положениям законопроекта, "Почта России" получит право принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций. По его словам, это предполагает снижение финансовой нагрузки на пользователей и может способствовать расширению клиентской базы. "Законопроект также предусматривает интеграцию с цифровыми платформами, включая сайт и мобильное приложение "Почты России" и портал "Госуслуги". Это создаст хорошие условия для получения уведомлений и управления отправлениями в дистанционном формате — особенно в малонаселённых или труднодоступных местах", - объяснил он. Депутат рассказал, что в законопроекте предусмотрено, что отделения "Почты России" смогут реализовывать безрецептурные лекарства, не требующие специальных условий хранения. "Это решение направлено на устранение дефицита базовой аптечной инфраструктуры в отдалённых населённых пунктах, где иной логистики просто нет. Одновременно предусмотрена возможность использования почтовых отделений как пунктов выдачи заказов с маркетплейсов — мера, позволяющая сделать привычные отделения ближе к нуждам повседневной онлайн-торговли и логистики, не превращая их при этом в чисто коммерческие структуры", - сообщил Гаврилов. По его мнению, накопленные системные проблемы, вызванные как технологическим износом, так и растущими ожиданиями пользователей подтолкнули к необходимости пересмотра роли "Почты России" и подготовки комплексных изменений. "Вместо бессмысленного поддержания текущего состояния предлагается движение вперёд с расчётом на долгую перспективу. И, кстати, предложенные изменения не выглядят формальными — видно, что руководство "Почты России" включено в процесс не номинально, а по сути", - считает глава комитета Госдумы. Он отметил, что руководство компании делает ставку не на латание старых проблем, а на перестройку всей модели работы: от внедрения цифровых решений до переосмысления логистики и взаимодействия с пользователями. "Это даёт основания рассчитывать, что перемены пойдут вглубь, а не останутся на уровне внешних сигналов", - заключил Гаврилов.

https://1prime.ru/20250428/osago-857092119.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, законопроект, интеграция