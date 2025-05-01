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Испанские бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, считает эксперт
Испанские бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, считает эксперт - 01.05.2025, ПРАЙМ
Испанские бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, считает эксперт
Желание вернуться на российский рынок есть у предпринимателей Испании, а соответствующая возможность у них может появиться после урегулирования украинского... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T10:22+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Желание вернуться на российский рынок есть у предпринимателей Испании, а соответствующая возможность у них может появиться после урегулирования украинского конфликта, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага. "Я уверен. Мы уже пытаемся запустить некоторые инициативы, чтобы установить контакт между предпринимателями из Испании и Россией. Начнем постепенно", - сказал собеседник на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", отвечая на вопрос о том, есть ли среди испанских предпринимателей желание вернуться в Россию. Экономист полагает, что украинский конфликт все-таки будет урегулирован, а после его урегулирования, вероятно, появится возможность для возвращения бизнеса на российский рынок. "Там нужно будет обсуждать, потому что было много ущерба, много ущерба России от Европы. Обо всем этом говорить нужно будет постепенно, но, очевидно, мир даст возможность, которой нужно воспользоваться максимально", - добавил он.
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бизнес, испания, москва, европа
Экономика, Бизнес, ИСПАНИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА
Испанские бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, считает эксперт
Экономист де Кастро: у испанских предпринимателей есть желание вернуться на рынок РФ
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Желание вернуться на российский рынок есть у предпринимателей Испании, а соответствующая возможность у них может появиться после урегулирования украинского конфликта, высказал мнение в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага.
"Я уверен. Мы уже пытаемся запустить некоторые инициативы, чтобы установить контакт между предпринимателями из Испании и Россией. Начнем постепенно", - сказал собеседник на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", отвечая на вопрос о том, есть ли среди испанских предпринимателей желание вернуться в Россию.
Экономист полагает, что украинский конфликт все-таки будет урегулирован, а после его урегулирования, вероятно, появится возможность для возвращения бизнеса на российский рынок.
"Там нужно будет обсуждать, потому что было много ущерба, много ущерба России от Европы. Обо всем этом говорить нужно будет постепенно, но, очевидно, мир даст возможность, которой нужно воспользоваться максимально", - добавил он.
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