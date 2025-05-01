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Юрист рассказал о штрафах за неправильное вывешивание флагов к майским - 01.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Юрист рассказал о штрафах за неправильное вывешивание флагов к майским
Юрист рассказал о штрафах за неправильное вывешивание флагов к майским - 01.05.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах за неправильное вывешивание флагов к майским
За неправильное вывешивание флагов к майским праздникам предусмотрен штраф в размере до 150 тысяч рублей, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T03:14+0300
2025-05-01T03:14+0300
общество
бизнес
экономика
рф
москва
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. За неправильное вывешивание флагов к майским праздникам предусмотрен штраф в размере до 150 тысяч рублей, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов. "Традиционно "на майские" россияне по всей стране вывешивают флаг России, флаг субъекта РФ и копию Знамени Победы. Однако нужно быть бдительными, из-за ошибки можно столкнуться с административной ответственностью – за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 150 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Как указано в Федеральном конституционном законе о Государственном флаге Российской Федерации, при одновременном подъеме (размещении) Государственного флага РФ и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования и т.д. флаг России располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом. При одновременном размещении нечетного числа флагов триколор располагается в центре, а при размещении четного числа флагов (но более двух) - левее центра. При этом какой-либо флаг не должен превышать размер флага РФ, не может быть поднят ниже. Федеральным законом "О Знамени Победы" предусмотрено, что копия знамени размещается в том же порядке, что и одновременный подъем (размещение) флага РФ и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, организации, общественного объединения. Правительство Москвы своим постановлением предложило унифицированный вариант – триколор в центре, справа от него флаг города Москвы, слева – копия Знамени Победы. Таким образом, при размещении двух флагов триколор всегда должен быть слева, трёх флагов – в центре. Знамя Победы следует расположить левее флага РФ в случае, если флагов больше двух. На самом деле статья КоАП о нарушении порядка официального использования государственных символов РФ применяется довольно редко. В 2020 году РИА Новости сообщало о москвиче, которого оштрафовали на 2 тысячи рублей за неправильное размещение флагов на фасаде супермаркета, он перепутал флаг РФ и флаг Москвы местами. В 2023 году аналогичная путаница произошла на фасаде здания Измайловской ярмарки, администратора, имеющего статус должностного лица, оштрафовали на 5 тысяч рублей. Такое же наказание в 2021 году получила специалист административно-хозяйственного обеспечения за неправильный порядок флагов на фасаде школы в столичном районе Ростокино.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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общество , бизнес, рф, москва
Общество , Бизнес, Экономика, РФ, МОСКВА
03:14 01.05.2025
 
Юрист рассказал о штрафах за неправильное вывешивание флагов к майским

Юрист Зернов: за неправильное вывешивание флагов к майским праздникам предусмотрен штраф

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. За неправильное вывешивание флагов к майским праздникам предусмотрен штраф в размере до 150 тысяч рублей, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов.
"Традиционно "на майские" россияне по всей стране вывешивают флаг России, флаг субъекта РФ и копию Знамени Победы. Однако нужно быть бдительными, из-за ошибки можно столкнуться с административной ответственностью – за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 150 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Как указано в Федеральном конституционном законе о Государственном флаге Российской Федерации, при одновременном подъеме (размещении) Государственного флага РФ и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования и т.д. флаг России располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом.
При одновременном размещении нечетного числа флагов триколор располагается в центре, а при размещении четного числа флагов (но более двух) - левее центра. При этом какой-либо флаг не должен превышать размер флага РФ, не может быть поднят ниже.
Федеральным законом "О Знамени Победы" предусмотрено, что копия знамени размещается в том же порядке, что и одновременный подъем (размещение) флага РФ и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, организации, общественного объединения.
Правительство Москвы своим постановлением предложило унифицированный вариант – триколор в центре, справа от него флаг города Москвы, слева – копия Знамени Победы.
Таким образом, при размещении двух флагов триколор всегда должен быть слева, трёх флагов – в центре. Знамя Победы следует расположить левее флага РФ в случае, если флагов больше двух.
На самом деле статья КоАП о нарушении порядка официального использования государственных символов РФ применяется довольно редко. В 2020 году РИА Новости сообщало о москвиче, которого оштрафовали на 2 тысячи рублей за неправильное размещение флагов на фасаде супермаркета, он перепутал флаг РФ и флаг Москвы местами.
В 2023 году аналогичная путаница произошла на фасаде здания Измайловской ярмарки, администратора, имеющего статус должностного лица, оштрафовали на 5 тысяч рублей. Такое же наказание в 2021 году получила специалист административно-хозяйственного обеспечения за неправильный порядок флагов на фасаде школы в столичном районе Ростокино.
 
ЭкономикаОбществоБизнесРФМОСКВА
 
 
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