Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны - 01.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250501/kiev-857209489.html
"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны
"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны - 01.05.2025, ПРАЙМ
"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны
Киев может постигнуть участь Сайгона во времена Вьетнамской войны. Об этом пишет Telegraph. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T15:02+0300
2025-05-01T15:02+0300
политика
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg
МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Киев может постигнуть участь Сайгона во времена Вьетнамской войны. Об этом пишет Telegraph."Сайгон 2.0" в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка", — сказано в статье.Автор материала отмечает, что потеря Сайгона во время Вьетнамской войны стала болезненным ударом для США, поскольку поражение в конечном итоге привело к установлению коммунистического режима в южноазиатской стране, чему американцы стремились воспрепятствовать.Обозреватель также предупреждает, что политика "Америка прежде всего", проводимая президентом США Дональдом Трампом, навредит в первую очередь самим Штатам и приведет к формированию многополярного мирового порядка.В мае прошлого года бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что победа России в украинском конфликте нанесет серьезный удар по "мощи США" и станет для Вашингтона "еще одним Сайгоном или Кабулом".
https://1prime.ru/20250501/zelenskiy-857207249.html
сша
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_364f5f7247e2e9e4f76b33d59ae6b811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
15:02 01.05.2025
 
"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны

Telegraph: Киев может повторить судьбу Сайгона во времена войны во Вьетнаме

© РИА Новости . Алексей Вовк | Перейти в медиабанкПожар на нефтебазе под Киевом
Пожар на нефтебазе под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Киев может постигнуть участь Сайгона во времена Вьетнамской войны. Об этом пишет Telegraph.
"Сайгон 2.0" в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка", — сказано в статье.
Автор материала отмечает, что потеря Сайгона во время Вьетнамской войны стала болезненным ударом для США, поскольку поражение в конечном итоге привело к установлению коммунистического режима в южноазиатской стране, чему американцы стремились воспрепятствовать.
Обозреватель также предупреждает, что политика "Америка прежде всего", проводимая президентом США Дональдом Трампом, навредит в первую очередь самим Штатам и приведет к формированию многополярного мирового порядка.
В мае прошлого года бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что победа России в украинском конфликте нанесет серьезный удар по "мощи США" и станет для Вашингтона "еще одним Сайгоном или Кабулом".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
"Афера Зеленского". На Западе оценили ресурсную сделку Украины и США
12:51
 
ПолитикаСШАКиевУКРАИНАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала