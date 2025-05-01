https://1prime.ru/20250501/kiev-857209489.html

"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны

"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны - 01.05.2025, ПРАЙМ

"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны

Киев может постигнуть участь Сайгона во времена Вьетнамской войны. Об этом пишет Telegraph. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T15:02+0300

2025-05-01T15:02+0300

2025-05-01T15:02+0300

политика

сша

киев

украина

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Киев может постигнуть участь Сайгона во времена Вьетнамской войны. Об этом пишет Telegraph."Сайгон 2.0" в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка", — сказано в статье.Автор материала отмечает, что потеря Сайгона во время Вьетнамской войны стала болезненным ударом для США, поскольку поражение в конечном итоге привело к установлению коммунистического режима в южноазиатской стране, чему американцы стремились воспрепятствовать.Обозреватель также предупреждает, что политика "Америка прежде всего", проводимая президентом США Дональдом Трампом, навредит в первую очередь самим Штатам и приведет к формированию многополярного мирового порядка.В мае прошлого года бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что победа России в украинском конфликте нанесет серьезный удар по "мощи США" и станет для Вашингтона "еще одним Сайгоном или Кабулом".

https://1prime.ru/20250501/zelenskiy-857207249.html

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сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский