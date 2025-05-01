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"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны
"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны - 01.05.2025, ПРАЙМ
"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны
Киев может постигнуть участь Сайгона во времена Вьетнамской войны. Об этом пишет Telegraph. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T15:02+0300
2025-05-01T15:02+0300
2025-05-01T15:02+0300
политика
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Киев может постигнуть участь Сайгона во времена Вьетнамской войны. Об этом пишет Telegraph."Сайгон 2.0" в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка", — сказано в статье.Автор материала отмечает, что потеря Сайгона во время Вьетнамской войны стала болезненным ударом для США, поскольку поражение в конечном итоге привело к установлению коммунистического режима в южноазиатской стране, чему американцы стремились воспрепятствовать.Обозреватель также предупреждает, что политика "Америка прежде всего", проводимая президентом США Дональдом Трампом, навредит в первую очередь самим Штатам и приведет к формированию многополярного мирового порядка.В мае прошлого года бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что победа России в украинском конфликте нанесет серьезный удар по "мощи США" и станет для Вашингтона "еще одним Сайгоном или Кабулом".
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Политика, США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Сайгон 2.0". На Западе предрекли Киеву сценарий Вьетнамской войны
Telegraph: Киев может повторить судьбу Сайгона во времена войны во Вьетнаме
МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ.
Киев может постигнуть участь Сайгона во времена Вьетнамской войны. Об этом пишет Telegraph
.
"Сайгон 2.0" в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка", — сказано в статье.
Автор материала отмечает, что потеря Сайгона во время Вьетнамской войны стала болезненным ударом для США, поскольку поражение в конечном итоге привело к установлению коммунистического режима в южноазиатской стране, чему американцы стремились воспрепятствовать.
Обозреватель также предупреждает, что политика "Америка прежде всего", проводимая президентом США Дональдом Трампом, навредит в первую очередь самим Штатам и приведет к формированию многополярного мирового порядка.
В мае прошлого года бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что победа России в украинском конфликте нанесет серьезный удар по "мощи США" и станет для Вашингтона "еще одним Сайгоном или Кабулом".
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