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На выплаты жителям Курской области выделили 392 миллиона рублей
На выплаты жителям Курской области выделили 392 миллиона рублей - 01.05.2025, ПРАЙМ
На выплаты жителям Курской области выделили 392 миллиона рублей
Кабмин РФ выделил дополнительно 392 миллиона рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, сообщили РИА... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T10:29+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ выделил дополнительно 392 миллиона рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина. "Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На ежемесячные выплаты гражданам, утратившим имущество первой необходимости, из резервного фонда правительства дополнительно выделено почти 392 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение касается граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введён режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Размер выплаты составляет 65 тысяч рублей. "В феврале 2025 года на эти цели уже было выделено почти 44 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма межбюджетного трансферта, направленного Курской области, составит более 44,3 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении. Вопрос помощи жителям региона обсуждался на совещании президента с членами правительства 18 февраля. Глава государства поручил кабмину выделить необходимые для этого средства.
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На выплаты жителям Курской области выделили 392 миллиона рублей
Правительство выделило 392 млн руб на выплаты утратившим имущество жителям Курской области
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ выделил дополнительно 392 миллиона рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
"Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области. На ежемесячные выплаты гражданам, утратившим имущество первой необходимости, из резервного фонда правительства дополнительно выделено почти 392 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение касается граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введён режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Размер выплаты составляет 65 тысяч рублей.
"В феврале 2025 года на эти цели уже было выделено почти 44 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма межбюджетного трансферта, направленного Курской области, составит более 44,3 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
Вопрос помощи жителям региона обсуждался на совещании президента с членами правительства 18 февраля. Глава государства поручил кабмину выделить необходимые для этого средства.
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