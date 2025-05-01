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Ле Пен сделала заявление по поводу участия в президентских выборах в 2027 г - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Ле Пен сделала заявление по поводу участия в президентских выборах в 2027 г
Ле Пен сделала заявление по поводу участия в президентских выборах в 2027 г - 01.05.2025, ПРАЙМ
Ле Пен сделала заявление по поводу участия в президентских выборах в 2027 г
Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T18:23+0300
2025-05-01T18:23+0300
политика
марин ле пен
президентские выборы
заявление
франция
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ПАРИЖ, 1 мая - ПРАЙМ. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в президентских выборах Франции 2027 года. "Тридцать дней прошло с тех пор, как мне ради своей чести и своей невиновности пришлось вступить в новую борьбу с единственной перспективой - представлять вас через два года на следующих президентских выборах", - сказала она на первомайской встрече со сторонниками в Нарбонне. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Политик отметила, что до президентских выборов также пройдут муниципальные выборы в 2026 году. Они станут возможностью для ее сторонников "восстать" против "конфискации демократии", добавила она. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Позднее глава французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что готов стать кандидатом на выборах президента в 2027 году, если лидер фракции партии в парламенте Марин Ле Пен не сможет баллотироваться.
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марин ле пен, президентские выборы, заявление, франция
Политика, Марин Ле Пен, президентские выборы, заявление, ФРАНЦИЯ
18:23 01.05.2025
 
Ле Пен сделала заявление по поводу участия в президентских выборах в 2027 г

Ле Пен пообещала бороться за участие в президентских выборах в 2027 г

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 1 мая - ПРАЙМ. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в президентских выборах Франции 2027 года.
"Тридцать дней прошло с тех пор, как мне ради своей чести и своей невиновности пришлось вступить в новую борьбу с единственной перспективой - представлять вас через два года на следующих президентских выборах", - сказала она на первомайской встрече со сторонниками в Нарбонне. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
Политик отметила, что до президентских выборов также пройдут муниципальные выборы в 2026 году. Они станут возможностью для ее сторонников "восстать" против "конфискации демократии", добавила она.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
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Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Позднее глава французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что готов стать кандидатом на выборах президента в 2027 году, если лидер фракции партии в парламенте Марин Ле Пен не сможет баллотироваться.
 
ПолитикаМарин Ле Пенпрезидентские выборызаявлениеФРАНЦИЯ
 
 
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