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Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста

Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста - 01.05.2025, ПРАЙМ

Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам использовать альтернативные варианты въезда в Крым в связи с пробкой на Крымском мосту, сообщили... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T18:52+0300

2025-05-01T18:52+0300

2025-05-01T18:52+0300

экономика

рст

крымский мост

маршруты

пробки

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам использовать альтернативные варианты въезда в Крым в связи с пробкой на Крымском мосту, сообщили журналистам в пресс-службе союза. По данным министерства, 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано рекордное число желающих провести праздники на полуострове. К 11.00 на досмотр проехало более 3 тысяч автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. "В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты", - сообщили в РСТ. Там отметили, что традиционно в майский период отмечается значительный рост туристического потока в курортные регионы Крыма. "В текущем году нагрузка на транспортную инфраструктуру существенно возросла вследствие перераспределения туристических потоков из Краснодарского края", - указали в сообщении. Согласно данным РСТ, спрос на отдых в Крыму на эти майские праздники увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов", - подчеркнули в союзе. "РСТ обращается к органам власти Республики Крым и Краснодарского края с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников", - заключили в сообщении.

https://1prime.ru/20250418/rst-856820472.html

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рст, крымский мост, маршруты, пробки