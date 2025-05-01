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Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста
Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста - 01.05.2025, ПРАЙМ
Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста
Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам использовать альтернативные варианты въезда в Крым в связи с пробкой на Крымском мосту, сообщили... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T18:52+0300
2025-05-01T18:52+0300
2025-05-01T18:52+0300
экономика
рст
крымский мост
маршруты
пробки
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам использовать альтернативные варианты въезда в Крым в связи с пробкой на Крымском мосту, сообщили журналистам в пресс-службе союза. По данным министерства, 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано рекордное число желающих провести праздники на полуострове. К 11.00 на досмотр проехало более 3 тысяч автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. "В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты", - сообщили в РСТ. Там отметили, что традиционно в майский период отмечается значительный рост туристического потока в курортные регионы Крыма. "В текущем году нагрузка на транспортную инфраструктуру существенно возросла вследствие перераспределения туристических потоков из Краснодарского края", - указали в сообщении. Согласно данным РСТ, спрос на отдых в Крыму на эти майские праздники увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов", - подчеркнули в союзе. "РСТ обращается к органам власти Республики Крым и Краснодарского края с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников", - заключили в сообщении.
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рст, крымский мост, маршруты, пробки
Экономика, РСТ, Крымский мост, маршруты, пробки
Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста
РСТ: из-за пробок на Крымском мосту туристам лучше выбирать другие маршруты
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам использовать альтернативные варианты въезда в Крым в связи с пробкой на Крымском мосту, сообщили журналистам в пресс-службе союза.
По данным министерства, 1 мая на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края зафиксировано рекордное число желающих провести праздники на полуострове. К 11.00 на досмотр проехало более 3 тысяч автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
"В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты", - сообщили в РСТ.
Там отметили, что традиционно в майский период отмечается значительный рост туристического потока в курортные регионы Крыма. "В текущем году нагрузка на транспортную инфраструктуру существенно возросла вследствие перераспределения туристических потоков из Краснодарского края", - указали в сообщении.
Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, заявили в РСТ
Согласно данным РСТ, спрос на отдых в Крыму на эти майские праздники увеличился более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Инфраструктура полуострова готова принять весь поток туристов", - подчеркнули в союзе.
"РСТ обращается к органам власти Республики Крым и Краснодарского края с просьбой провести оперативную оценку сложившейся ситуации, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников", - заключили в сообщении.