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Mastercard отчитался о росте чистой прибыли в I квартале

Mastercard отчитался о росте чистой прибыли в I квартале - 01.05.2025, ПРАЙМ

Mastercard отчитался о росте чистой прибыли в I квартале

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard по итогам первого квартала увеличилась на 8,9%, до 3,28 миллиарда... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T15:47+0300

2025-05-01T15:47+0300

2025-05-01T15:47+0300

экономика

mastercard

чистая прибыль

рост

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard по итогам первого квартала увеличилась на 8,9%, до 3,28 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 3,59 доллара против 3,22 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка Mastercard выросла на 14,2%, до 7,25 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 6,15 миллиарда долларов. "Несмотря на неопределенность в мире, мы разработали диверсифицированную, устойчивую бизнес-модель и проверенную стратегию, которые позволяют нам эффективно существовать в различных экономических условиях", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Майкла Мибаха (Michael Miebach). На предварительных торгах акции Mastercard в США дорожают на 1,14%. Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 31 марта 2025 года компанией было выпущено 3,5 миллиарда карт Mastercard и Maestro.

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mastercard, чистая прибыль, рост