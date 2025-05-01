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Опрос показал, сколько россиян планируют экономить на майских праздниках

Опрос показал, сколько россиян планируют экономить на майских праздниках - 01.05.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян планируют экономить на майских праздниках

Россияне придерживаются рационального подхода к тратам, в том числе и на майские праздники - свыше 40% планируют экономить, сообщили РИА Новости аналитики МФК... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T09:17+0300

2025-05-01T09:17+0300

2025-05-01T09:17+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россияне придерживаются рационального подхода к тратам, в том числе и на майские праздники - свыше 40% планируют экономить, сообщили РИА Новости аналитики МФК "Займер". Как отмечают аналитики, все больше россиян придерживаются рационального подхода к тратам, и майские праздники — не исключение. "Большая часть россиян (44,7%) собирается тратить на "майских" столько же, сколько и в обычные дни. Вместе с тем много и тех, кто будет экономить - так поступят 43,6% опрошенных. А каждый десятый (11,7%), напротив, будет отмечать "майские" на широкую ногу", - говорится в исследовании по итогам опроса более 3 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, доля тех, кто планирует путешествие на "майские", снизилась в три раза. Также уменьшилось число тех, кто будет работать - на 1,8 процентных пункта, а вот тех, кто проведет выходные дома, стало больше - на 3,3 процентных пункта. "Что касается бюджета, почти половине опрошенных (46,4%) для отдыха на майских выходных понадобится менее 10 тысяч рублей. Чуть меньше трети (28,7%) уложатся в сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Каждый десятый (12,6%) потратит на "майских" от 20 до 30 тысяч рублей, а 7% - от 30 до 50 тысяч. Больше 50 тысяч на отдых в мае отдадут лишь 5,2% респондентов", - заключают аналитики.

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бизнес, россия