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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян перед праздниками - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян перед праздниками
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян перед праздниками - 01.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян перед праздниками
Злоумышленники в преддверии майских праздников обманывают россиян, представляясь сотрудниками несуществующего фонда призов, похищая деньги и личные данные,... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T11:48+0300
2025-05-01T11:48+0300
общество
мтс
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники в преддверии майских праздников обманывают россиян, представляясь сотрудниками несуществующего фонда призов, похищая деньги и личные данные, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "С приближением майских праздников мошенники активизируются, придумывая новые методы обмана. Они звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками несуществующего фонда призов, который якобы раздает подарки к праздникам", - предупредил он. Так, звонящий приглашает стать участником розыгрыша, в рамках которого предлагаются разнообразные призы – от бытовой техники до крупных денежных сумм. Мошенники настойчиво утверждают, что это совершенно бесплатная акция, приуроченная к праздникам. В разговоре аферисты начинают задавать вопросы, продолжает эксперт: просят назвать имя, фамилию, адрес, номер телефона, а также данные банковской карты под предлогом активации подарка. Это позволяет им получить доступ к личной информации жертвы. Злоумышленники также могут сообщить, что для получения гарантированного приза необходимо внести небольшую предоплату - от 100 до 500 рублей на некую страховку или доставку. После перевода денег мошенники могут отправить смс или позвонить с "подтверждением". Они выражают благодарность за участие и уверяют, что приз скоро будет отправлен, объясняет Бийчук. Аферисты также могут заявить, что для участия в розыгрыше крупных подарков нужно пройти по специальной ссылке, где будет сгенерирован номер участника, с помощью которого жертва сможет отслеживать свой статус в розыгрыше. "Вместо ожидаемого участия в розыгрыше жертва попадает на сайт, который предназначен для сбора личной информации или других мошеннических действий. Далее мошенники могут позвонить и сообщить о победе, а для подтверждения выигрыша просят продиктовать код из смс. Таким образом, человек остается без приза, переведенных денег и становится подвержен высокому риску кражи денег со счета из-за предоставленных в ходе разговора личных данных мошенникам", - предупредил эксперт.
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общество , мтс
Общество , МТС
11:48 01.05.2025
 
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян перед праздниками

Эксперт Бийчук рассказал, как мошенники в преддверии майских праздников обманывают россиян

© fotolia.com / rangizzz%Сотовая связь
%Сотовая связь - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© fotolia.com / rangizzz
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Злоумышленники в преддверии майских праздников обманывают россиян, представляясь сотрудниками несуществующего фонда призов, похищая деньги и личные данные, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"С приближением майских праздников мошенники активизируются, придумывая новые методы обмана. Они звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками несуществующего фонда призов, который якобы раздает подарки к праздникам", - предупредил он.
Так, звонящий приглашает стать участником розыгрыша, в рамках которого предлагаются разнообразные призы – от бытовой техники до крупных денежных сумм. Мошенники настойчиво утверждают, что это совершенно бесплатная акция, приуроченная к праздникам.
В разговоре аферисты начинают задавать вопросы, продолжает эксперт: просят назвать имя, фамилию, адрес, номер телефона, а также данные банковской карты под предлогом активации подарка. Это позволяет им получить доступ к личной информации жертвы. Злоумышленники также могут сообщить, что для получения гарантированного приза необходимо внести небольшую предоплату - от 100 до 500 рублей на некую страховку или доставку.
После перевода денег мошенники могут отправить смс или позвонить с "подтверждением". Они выражают благодарность за участие и уверяют, что приз скоро будет отправлен, объясняет Бийчук. Аферисты также могут заявить, что для участия в розыгрыше крупных подарков нужно пройти по специальной ссылке, где будет сгенерирован номер участника, с помощью которого жертва сможет отслеживать свой статус в розыгрыше.
"Вместо ожидаемого участия в розыгрыше жертва попадает на сайт, который предназначен для сбора личной информации или других мошеннических действий. Далее мошенники могут позвонить и сообщить о победе, а для подтверждения выигрыша просят продиктовать код из смс. Таким образом, человек остается без приза, переведенных денег и становится подвержен высокому риску кражи денег со счета из-за предоставленных в ходе разговора личных данных мошенникам", - предупредил эксперт.
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ОбществоМТС
 
 
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