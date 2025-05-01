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Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев - 01.05.2025, ПРАЙМ
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Президент США Дональд Трамп "доломал киевский режим", вынуждая его расплачиваться национальными богатствами за военные поставки. Такое мнение высказал... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T09:50+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "доломал киевский режим", вынуждая его расплачиваться национальными богатствами за военные поставки. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны", - написал политик в своем Telegram-канале.Медведев также отметил, что Сенат США, под руководством республиканцев, готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции"."Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление", - написал зампредседателя.
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Политика, РОССИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Медведев: Трамп доломал киевский режим, за военные поставки придется платить ресурсами
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "доломал киевский режим", вынуждая его расплачиваться национальными богатствами за военные поставки. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны", - написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев также отметил, что Сенат США, под руководством республиканцев, готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции".
"Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление", - написал зампредседателя.
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