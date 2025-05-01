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Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев - 01.05.2025, ПРАЙМ
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев
Президент США Дональд Трамп "доломал киевский режим", вынуждая его расплачиваться национальными богатствами за военные поставки. Такое мнение высказал... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T09:50+0300
2025-05-01T09:50+0300
политика
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "доломал киевский режим", вынуждая его расплачиваться национальными богатствами за военные поставки. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны", - написал политик в своем Telegram-канале.Медведев также отметил, что Сенат США, под руководством республиканцев, готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции"."Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление", - написал зампредседателя.
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россия, сша, рф, дональд трамп, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
09:50 01.05.2025
 
Трамп доломал киевский режим, заявил Медведев

Медведев: Трамп доломал киевский режим, за военные поставки придется платить ресурсами

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью французскому телеканалу "LCI"
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью французскому телеканалу LCI - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "доломал киевский режим", вынуждая его расплачиваться национальными богатствами за военные поставки. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придётся платить национальными богатствами исчезающей страны", - написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев также отметил, что Сенат США, под руководством республиканцев, готовится ввести против России очередные "сокрушительные санкции".
"Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточённое сопротивление", - написал зампредседателя.
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ПолитикаРОССИЯСШАРФДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
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