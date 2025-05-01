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Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США
Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США - 01.05.2025, ПРАЙМ
Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США
Европе совсем несладко из-за тарифов США, чтобы совершить сделку, им нужно идти на поклон, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T09:56+0300
2025-05-01T09:56+0300
2025-05-01T09:56+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Европе совсем несладко из-за тарифов США, чтобы совершить сделку, им нужно идти на поклон, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Им совсем несладко. Надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием "kiss my ass"", - написал политик в Telegram-канале. Он также упомянул недавний блэкаут на юге Европы, намекнув на возможную причастность к этому Соединенных Штатов.При этом Медведев подчеркнул, что Россия практически не ведёт торговлю с США, поэтому новые тарифы её не касаются."Мы с Америкой почти не торгуем, и на нас новые зверские тарифы не распространяются. В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30000 штук", - отметил он.
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россия, мировая экономика, сша, рф, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США
Медведев: Европе несладко из-за тарифов США, чтобы совершить сделку, нужно идти на поклон
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Европе совсем несладко из-за тарифов США, чтобы совершить сделку, им нужно идти на поклон, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Им совсем несладко. Надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием "kiss my ass"", - написал политик в Telegram-канале. Он также упомянул недавний блэкаут на юге Европы, намекнув на возможную причастность к этому Соединенных Штатов.
При этом Медведев подчеркнул, что Россия практически не ведёт торговлю с США, поэтому новые тарифы её не касаются.
"Мы с Америкой почти не торгуем, и на нас новые зверские тарифы не распространяются. В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30000 штук", - отметил он.
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