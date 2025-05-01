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Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США - 01.05.2025, ПРАЙМ
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Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США
Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США - 01.05.2025, ПРАЙМ
Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США
Европе совсем несладко из-за тарифов США, чтобы совершить сделку, им нужно идти на поклон, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T09:56+0300
2025-05-01T09:56+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
рф
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Европе совсем несладко из-за тарифов США, чтобы совершить сделку, им нужно идти на поклон, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Им совсем несладко. Надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием "kiss my ass"", - написал политик в Telegram-канале. Он также упомянул недавний блэкаут на юге Европы, намекнув на возможную причастность к этому Соединенных Штатов.При этом Медведев подчеркнул, что Россия практически не ведёт торговлю с США, поэтому новые тарифы её не касаются."Мы с Америкой почти не торгуем, и на нас новые зверские тарифы не распространяются. В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30000 штук", - отметил он.
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россия, мировая экономика, сша, рф, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Дмитрий Медведев
09:56 01.05.2025
 
Медведев заявил, что Европе совсем несладко из-за тарифов США

Медведев: Европе несладко из-за тарифов США, чтобы совершить сделку, нужно идти на поклон

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Европе совсем несладко из-за тарифов США, чтобы совершить сделку, им нужно идти на поклон, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Им совсем несладко. Надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием "kiss my ass"", - написал политик в Telegram-канале. Он также упомянул недавний блэкаут на юге Европы, намекнув на возможную причастность к этому Соединенных Штатов.
При этом Медведев подчеркнул, что Россия практически не ведёт торговлю с США, поэтому новые тарифы её не касаются.
"Мы с Америкой почти не торгуем, и на нас новые зверские тарифы не распространяются. В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30000 штук", - отметил он.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью французскому телеканалу LCI - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФДмитрий Медведев
 
 
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