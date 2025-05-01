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В МИД заявили о необходимости наведения порядка в миграционной сфере

В МИД заявили о необходимости наведения порядка в миграционной сфере - 01.05.2025, ПРАЙМ

В МИД заявили о необходимости наведения порядка в миграционной сфере

В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства, необходимость наведения порядка в этой сфере объективно... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T08:43+0300

2025-05-01T08:43+0300

2025-05-01T08:43+0300

россия

общество

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства, необходимость наведения порядка в этой сфере объективно назрела, заявил директор 1-го департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "Предложил бы в данной ситуации ориентироваться в первую очередь на работу, проводимую российскими профильными ведомствами в соответствии с поручениями руководства страны, которые продиктованы объективно назревшей необходимостью наведения порядка в миграционной сфере, совершенствования сопутствующих процедур, включая их цифровизацию, а также борьбы с незаконной миграцией", - заявил Агасандян РИА Новости. Он отметил, что в этой связи в последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. "Предпринимаемые в этом контексте шаги обусловлены интересами национальной безопасности", - подчеркнул он.

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россия, общество