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ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток

ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток - 01.05.2025, ПРАЙМ

ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток

Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток, сообщил в интервью РИА Новости директор первого... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T09:07+0300

2025-05-01T09:07+0300

2025-05-01T09:07+0300

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. “Значительно (до суток) сокращены сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности о первоочередных мерах по предотвращению или урегулированию кризисной ситуации в зоне ответственности ОДКБ”, – сказал Агасандян. Он добавил, что работа по обеспечению оперативного утверждения таких решений ведется совместно с национальными парламентами. С учетом сложной обстановки на постсоветском пространстве ОДКБ усиливает механизмы быстрого реагирования. В начале 2024 года ОДКБ провела масштабные тренировки по кризисному реагированию. Организация продолжает укреплять сотрудничество между своими государствами-членами в вопросах безопасности.

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