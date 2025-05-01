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ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток - 01.05.2025, ПРАЙМ
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ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток
ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток - 01.05.2025, ПРАЙМ
ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток
Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток, сообщил в интервью РИА Новости директор первого... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T09:07+0300
2025-05-01T09:07+0300
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. “Значительно (до суток) сокращены сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности о первоочередных мерах по предотвращению или урегулированию кризисной ситуации в зоне ответственности ОДКБ”, – сказал Агасандян. Он добавил, что работа по обеспечению оперативного утверждения таких решений ведется совместно с национальными парламентами. С учетом сложной обстановки на постсоветском пространстве ОДКБ усиливает механизмы быстрого реагирования. В начале 2024 года ОДКБ провела масштабные тренировки по кризисному реагированию. Организация продолжает укреплять сотрудничество между своими государствами-членами в вопросах безопасности.
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общество , снг, мид рф
Общество , СНГ, МИД РФ
09:07 01.05.2025
 
ОДКБ сократил сроки подготовки решений по кризисам до суток

МИД: сроки подготовки решений ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ. Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям сокращены до суток, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
“Значительно (до суток) сокращены сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности о первоочередных мерах по предотвращению или урегулированию кризисной ситуации в зоне ответственности ОДКБ”, – сказал Агасандян.
Он добавил, что работа по обеспечению оперативного утверждения таких решений ведется совместно с национальными парламентами.
С учетом сложной обстановки на постсоветском пространстве ОДКБ усиливает механизмы быстрого реагирования. В начале 2024 года ОДКБ провела масштабные тренировки по кризисному реагированию. Организация продолжает укреплять сотрудничество между своими государствами-членами в вопросах безопасности.
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