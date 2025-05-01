Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве с 1 мая начинает работать летний тариф речного транспорта - 01.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250501/moskva-857198744.html
В Москве с 1 мая начинает работать летний тариф речного транспорта
В Москве с 1 мая начинает работать летний тариф речного транспорта - 01.05.2025, ПРАЙМ
В Москве с 1 мая начинает работать летний тариф речного транспорта
Летний тариф речного электротранспорта начинает работать в Москве с 1 мая. | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:38+0300
2025-05-01T00:38+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857198744.jpg?1746049086
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Летний тариф речного электротранспорта начинает работать в Москве с 1 мая. Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, с 1 мая по 30 сентября на регулярном речном электротранспорте будет работать "летний тариф". Стоимость одной поездки на электросудне по билету "Кошелек" карты "Тройка" составит 300 рублей в будни и 450 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и СБП — 350 рублей в будни и 500 рублей в выходные и праздники. По биометрии — 200 рублей в будни и 350 рублей в выходные и праздники. У владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость абонемента — для них ничего не меняется.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
00:38 01.05.2025
 
В Москве с 1 мая начинает работать летний тариф речного транспорта

Летний тариф речного электротранспорта начинает работать в Москве с 1 мая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Летний тариф речного электротранспорта начинает работать в Москве с 1 мая.
Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, с 1 мая по 30 сентября на регулярном речном электротранспорте будет работать "летний тариф". Стоимость одной поездки на электросудне по билету "Кошелек" карты "Тройка" составит 300 рублей в будни и 450 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и СБП — 350 рублей в будни и 500 рублей в выходные и праздники. По биометрии — 200 рублей в будни и 350 рублей в выходные и праздники.
У владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость абонемента — для них ничего не меняется.
 
БизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала