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В Москве с 1 мая начинает работать летний тариф речного транспорта

В Москве с 1 мая начинает работать летний тариф речного транспорта - 01.05.2025, ПРАЙМ

В Москве с 1 мая начинает работать летний тариф речного транспорта

Летний тариф речного электротранспорта начинает работать в Москве с 1 мая. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T00:38+0300

2025-05-01T00:38+0300

2025-05-01T00:38+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Летний тариф речного электротранспорта начинает работать в Москве с 1 мая. Как ранее сообщали в Telegram-канале столичного департамента транспорта, с 1 мая по 30 сентября на регулярном речном электротранспорте будет работать "летний тариф". Стоимость одной поездки на электросудне по билету "Кошелек" карты "Тройка" составит 300 рублей в будни и 450 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и СБП — 350 рублей в будни и 500 рублей в выходные и праздники. По биометрии — 200 рублей в будни и 350 рублей в выходные и праздники. У владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость абонемента — для них ничего не меняется.

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