https://1prime.ru/20250501/murashko-857210982.html

Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии

Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии - 01.05.2025, ПРАЙМ

Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии

РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T16:28+0300

2025-05-01T16:28+0300

2025-05-01T16:28+0300

экономика

михаил мурашко

проекты

абхазия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75524/37/755243797_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_880a09aeb9f9c32a16ba8448ddf16f77.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. "Самый большой такой, значимый проект, это, конечно же, для здоровья детей и подростков - строительство детской больницы в городе Сухум", - рассказал Мурашко журналистам. Он отметил, что еще одним серьезным и большим проектом РФ в Абхазии является строительство корпуса для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Это ангиографический кабинет, оборудование уже все закуплено, и сейчас идут строительные работы, подготовительные для монтажа. Мы планируем, что в июле месяце эта установка и этот кабинет должны начать работать, спасая здоровье как жителей республики, так и в том числе туристов, которые приезжают сюда на отдых", - сказал министр. Мурашко добавил, что РФ также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, в ней есть большая необходимость. "Мы сейчас заезжали, посмотрели готовность к туристическому сезону, что необходимо еще сделать, потому что количество людей будет достаточно большое, как прогнозируется. И поэтому важным является еще и организация экстренной помощи, неотложной в том числе, с экстренными ситуациями, неинфекционными и инфекционными. Поэтому вся работа движется в стабильном режиме", - пояснил он.

https://1prime.ru/20250430/abkhaziya-857189411.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мурашко, проекты, абхазия