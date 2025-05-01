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Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии
Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии - 01.05.2025, ПРАЙМ
Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии
РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T16:28+0300
2025-05-01T16:28+0300
2025-05-01T16:28+0300
экономика
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. "Самый большой такой, значимый проект, это, конечно же, для здоровья детей и подростков - строительство детской больницы в городе Сухум", - рассказал Мурашко журналистам. Он отметил, что еще одним серьезным и большим проектом РФ в Абхазии является строительство корпуса для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Это ангиографический кабинет, оборудование уже все закуплено, и сейчас идут строительные работы, подготовительные для монтажа. Мы планируем, что в июле месяце эта установка и этот кабинет должны начать работать, спасая здоровье как жителей республики, так и в том числе туристов, которые приезжают сюда на отдых", - сказал министр. Мурашко добавил, что РФ также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, в ней есть большая необходимость. "Мы сейчас заезжали, посмотрели готовность к туристическому сезону, что необходимо еще сделать, потому что количество людей будет достаточно большое, как прогнозируется. И поэтому важным является еще и организация экстренной помощи, неотложной в том числе, с экстренными ситуациями, неинфекционными и инфекционными. Поэтому вся работа движется в стабильном режиме", - пояснил он.
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михаил мурашко, проекты, абхазия
Экономика, Михаил Мурашко, проекты, АБХАЗИЯ
Мурашко рассказал о проектах, реализуемых в Абхазии
Мурашко рассказал о проектах, реализуемых Россией в Абхазии
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. РФ строит детскую больницу в абхазском Сухуме, корпус для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом.
"Самый большой такой, значимый проект, это, конечно же, для здоровья детей и подростков - строительство детской больницы в городе Сухум", - рассказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что еще одним серьезным и большим проектом РФ в Абхазии является строительство корпуса для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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"Это ангиографический кабинет, оборудование уже все закуплено, и сейчас идут строительные работы, подготовительные для монтажа. Мы планируем, что в июле месяце эта установка и этот кабинет должны начать работать, спасая здоровье как жителей республики, так и в том числе туристов, которые приезжают сюда на отдых", - сказал министр.
Мурашко добавил, что РФ также поставит дополнительную рентгеновскую установку в больницу в Гаграх, в ней есть большая необходимость.
"Мы сейчас заезжали, посмотрели готовность к туристическому сезону, что необходимо еще сделать, потому что количество людей будет достаточно большое, как прогнозируется. И поэтому важным является еще и организация экстренной помощи, неотложной в том числе, с экстренными ситуациями, неинфекционными и инфекционными. Поэтому вся работа движется в стабильном режиме", - пояснил он.