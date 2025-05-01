https://1prime.ru/20250501/narusheniya-857216355.html

РСХН фиксирует фитонарушения в импорте продукции из Турции в Россию

РСХН фиксирует фитонарушения в импорте продукции из Турции в Россию - 01.05.2025, ПРАЙМ

РСХН фиксирует фитонарушения в импорте продукции из Турции в Россию

Россельхознадзор фиксирует увеличение фитосанитарных нарушений в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции, сообщает ведомство. | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T20:37+0300

2025-05-01T20:37+0300

2025-05-01T20:38+0300

экономика

россельхознадзор

турция

нарушения

импорт

https://cdnn.1prime.ru/img/76839/14/768391442_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_394b8d28cf8309bc35f16e487f65ef24.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор фиксирует увеличение фитосанитарных нарушений в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции, сообщает ведомство. "Россельхознадзор фиксирует увеличение количества случаев обнаружения карантинных объектов в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции и ввозе в страну небезопасных плодоовощных товаров в фитосанитарном отношении", - говорится в сообщении. В службе уточнили, что наиболее часто несоответствия выявлялись в винограде - 23,42%, кабачках - 21,28%, черешне - 15,51%, яблоках - 11,59%. Там отметили необходимость для отечественных импортеров растительных продуктов в более тщательном подходе к выбору турецких экспортеров. "Обо всех случаях Россельхознадзор информировал турецкую сторону и просил провести официальное расследование по всем фактам выявлений и принять срочные корректирующие меры. Однако информация о расследованиях и установленных мерах поступает от компетентного ведомства Турции нерегулярно", - подчеркнули в ведомстве. Турция является крупнейшим по объемам и ассортименту поставщиком плодоовощной продукции на российский рынок. Ежегодно из Турции в Россию поступает 1,2-1,5 миллиона тонн фруктов и овощей, что составляет порядка 13% от общего объема российского импорта. Ключевые группы ввозимых из Турции в Россию культур - цитрусовые, косточковые, семечковые, виноград и гранат, из овощных культур – баклажан, кабачки, перец и томаты.

https://1prime.ru/20250430/turizm-857197904.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россельхознадзор, турция, нарушения, импорт